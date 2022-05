Polska i MAE mówią jednym głosem o rosyjskich manipulacjach na rynku energii Alert

Anna Moskwa i Fatih Birol. Fot. MKiŚ:Twitter

Podczas konferencji prasowej z dyrektorem Międzynarodowej Agencji Energii Fatim Birolem, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła dobrą współpracę Warszawy z MAE w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej.

– Spotykamy się dziś, by po raz pierwszy publicznie zaprezentować raport z ubiegłorocznego przeglądu In-Deep-Review, któremu Polska, jako członek Międzynarodowej Agencji Energii, podlega co 5 lat. Raport ten jest źródłem kompleksowej wiedzy nt. polskiej energetyki – powiedziała minister klimatu i środowiska.

– Polska ceni sobie współpracę i wsparcie z Międzynarodową Agencją Energii. W szczególności chcę podziękować dyrektorowi Fatihowi Birolowi za realistyczne podejście do rosyjskich manipulacji na rynku surowców energetycznych, o których zarówno Polska, jak i MAE ostrzegały od dłuższego czasu. Cieszę się, że mówimy jednym głosem – powiedziała Anna Moskwa. – Mimo, że raport Międzynarodowej Agencji Energii został przygotowany przed wojną, pozostaje nadal aktualny. Pokazuje to, że nasza polityka energetyczna została zaplanowana z dużym wyprzedzeniem i miała na celu niezależność energetyczną i dywersyfikację. Dzisiaj wiemy, że to priorytet – dodała.

– W reakcji na rosyjską agresję polski rząd przygotował założenia do aktualizacji PEP2040. Będziemy dążyć do tego, aby zwiększyć udział OZE w produkcji energii elektrycznej – podkreśliła Mokswa.

– Świat przeżywa dziś największy kryzys energetyczny w historii. I kiedy popatrzymy na poszczególne kraje, to żaden z nich nie jest do niego tak przygotowany jak Polska. Dlatego gratuluję polskiemu rządowi konsekwentnie podejmowanych przez ostatnie lata kroków, w celu uniezależnienia się od rosyjskich źródeł energii – podkreślił Fatih Birol, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Rekomendowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną rozwój niskoemisyjnych źródeł energii stanowi kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Niemniej jednak obecna sytuacja geopolityczna wymaga wielopłaszczyznowego zaangażowania. W trakcie konferencji MAE przedstawiła też dziesięciopunktowe plany zmniejszenia uzależnienia UE od rosyjskich gazu i ropy, które zawierają zalecenia dotyczące przekierowania popytu na ropę i gaz na bardziej zrównoważoną ścieżkę. Polska jako członek MAE od 2008 roku co 5 lat podlega przeglądom „In-Deep-Review”, na podstawie których opracowywany jest raport. „Polska 2022 Przegląd Polityki Energetycznej” to źródło kompleksowej wiedzy na temat polskiej. Przegląd objął wszystkie istotne kwestie związane z polską energetyką czyli: politykę energetyczną, politykę klimatyczną, efektywność energetyczną, energię odnawialną, innowacje, badania i rozwój w zakresie energetyki, energię elektryczną, węgiel, gaz ziemny, ropę oraz energię jądrową.

Twitter/Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński