Moskwa: Osiągnięcie celów Fit for 55 jest dzisiaj niemożliwe Energetyka

Anna Moskwa. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.

– Moim zdaniem osiągnięcie celów pakietu Fit for 55, czyli redukcji ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Europie o co najmniej 55 procent do 2030 roku, jest na dzisiaj niemożliwe – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z Zieloną Interią.

Minister Moskwa została zapytana o to, czy Unia Europejska powinna wprowadzić embargo na rosyjski gaz, ropę i węgiel. – Naszym zdaniem ten rodzaj sankcji byłby skuteczny wobec Federacji Rosyjskiej. Postulujemy, by odejść od kupowania węglowodorów z Rosji. Oczywiście obserwujemy też co na ten temat mówią inne państwa europejskie. Słuchałam wypowiedzi poszczególnych ministrów na poniedziałkowej Radzie UE. Grupa państw jest sceptyczna ze względu na własne bezpieczeństwo energetyczne i na brak infrastruktury do szybkiego zastąpienia rosyjskich surowców. Są państwa, które w 100 procentach importują gaz z Rosji. Należy do nich na przykład Austria czy Łotwa, w dużej mierze uzależniona jest też Bułgaria – powiedziała w rozmowie z Zieloną Interią.

Zdaniem minister, decyzja o odejściu od importu gazu z Rosji byłaby bolesna dla Polski, ale nie jest nierealna. – Nasze spółki od długiego czasu podejmują działania na rzecz dywersyfikacji dostaw surowców. Między innymi z tym związana jest decyzja o połączeniu Lotosu z Orlenem. Każdego roku maleje procent rosyjskiej ropy w naszym miksie, robimy to konsekwentnie od 2015 roku. Jesteśmy przekonani, że celem sankcji ma być naprawdę duża dotkliwość. Na pewno byłoby to dla nas wyzwanie, ale biorąc pod uwagę też, że mamy duże zapasy i zdolność do dywersyfikacji, to sprostalibyśmy tej zmianie, bo sytuacja jest absolutnie wyjątkowa – podkreśliła.

– W pierwszej kolejności chcemy stawiać na źródła krajowe, w drugiej na źródła europejskie, a dopiero w sytuacji, nie ma takiej możliwości, a zakup spoza Europy jest niezbędny dla bezpieczeństwa energetycznego, to dopuszczamy import z państw trzecich. Ważne, by nie był to dominujący dostawca z państwa o wątpliwych motywacjach – przyznała.

Anna Moskwa uważa, że osiągnięcie celów pakietu Fit for 55, czyli redukcji ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Europie o co najmniej 55 procent do 2030 roku, jest na dzisiaj niemożliwe. – Dla przykładu, nie ma możliwości szybkiej dekarbonizacji ciepłownictwa, jeśli chcemy przestać importować gaz z Rosji. Nie jesteśmy też w stanie zastąpić wielkoskalowego ciepłownictwa odnawialnymi źródłami energii, czy geotermią. Nie ma dzisiaj technologii, które są w stanie to zrobić, one muszą zostać dopiero rozwinięte – powiedziała na łamach Zielonej Interii.

Opracował Jędrzej Stachura