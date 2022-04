Moskwa: Polska nie może zamienić zależności od importu gazu na OZE z importu Bezpieczeństwo

Anna Moskwa. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.

– Tak jak uzależniliśmy się od surowców z Rosji, tak możemy uzależnić się od importowanych OZE. Musimy stawiać na niezależność w jak najszerszym obszarze – ostrzegła minister klimatu Anna Moskwa.

– Kiedyś wykuł się mit, że kapitał nie ma narodowości, później ten mit objął również energetykę. Dzisiaj ten mit został zweryfikowany – mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na konferencji TOGETAIR 2022.

– Tematy energetyczne dotychczas były poruszane głównie w kontekście polityki klimatycznej, która zakładała transformacje energetyczną. Ostatnie tygodnie zweryfikowały te podejścia. Dzisiaj państwa szukają samowystarczalności, po pierwsze w ramach działań indywidualnych, w Unii Europejskiej i w ramach współpracy energetycznej. Ostatnio wykuło się określenie poszukiwania „demokratycznej energii”. To może być kolejna pułapka. Tak jak uzależniliśmy się od surowców z Rosji, tak możemy uzależnić się od importowanych OZE. Musimy stawiać na niezależność w jak najszerszym obszarze – mówiła minister.

– Pojawia się zatem pytanie o projekt Fit for 55. My mówimy o transformacji, jesteśmy za działaniami mającymi na celu dekarbonizację, ale po pierwsze, bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność energetyczna. Ważny jest rozwój technologii wodorowej, ale musimy to robić mądrze. Musimy zbudować swoje zdolności produkcyjne dopiero w drugim kroku powinniśmy myśleć o imporcie tego nośnika energii z zagranicy – zapewniła.

– My dziś jesteśmy gotowi do uniezależnienia się od Rosji, inwestowaliśmy w Baltic Pipe, w połączenia międzysystemowe plus rozwój OZE pozwolą nam przeprowadzić transformacje, ale i zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego też urealniamy teraz politykę energetyczna Polski. Elementem przeglądu będzie też zwiększenie udziału morskiej energetyki wiatrowej. Mamy duży potencjał. Musimy rozszerzyć nasze ambicje, na ile pozwalają nam przepisy aby nie wpłynąć negatywnie na inne obszary działalności na Bałtyku takie jak rybołówstwo czy żegluga – powiedziała minister Moskwa. – Nasze koncerny energetyczne chcą do końca roku zrezygnować z rosyjskiej ropy, tak samo rezygnujemy ze sprowadzania rosyjskiego węgla – dodała.

Opracował Mariusz Marszałkowski