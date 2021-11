Moskwa: Strategia energetyczna Polski będzie aktualizowana Energetyka

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na konferencji EuroPOWER. Fot. Aleksander Tretyn.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa otworzyła 34. konferencję EuroPOWER w Warszawie. Zapowiedziała aktualizację strategii energetycznej RP.

– Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga ambitnych i spójnych działań we wszystkich sektorach gospodarki – mówiła minister Moskwa. – Wymaga to nie tylko dokumentów strategicznych, które w większości już są, ale także projektów realizowanych biznesowo, z odpowiednią strukturą i realizowane z odpowiedzialnością – dodała.

– Jeden z kluczowych dokumentów to Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (tzw. strategia energetyczna – przyp. red.). To dokument kompleksowy podlegający długoterminowej ewaluacji. Prawdopodobnie będziemy dokonywać ewaluacji lub aktualizacji. Nie dlatego, że jest zły, ale proces transformacji jest tak dynamiczny, że tego wymaga i dodania kolejnych elementów.

– Dodatek energetyczny musi się pojawić. W najbliższych dniach przedstawimy szczegóły tego dodatku, aby grupy najbardziej wrażliwe nie były w żaden sposób dotknięte zmianami na rynku – zapowiedziała Moskwa.

Resort klimatu zapowiadał do tej pory, że aktualizacja PEP2040 nastąpi w 2023 roku.

Opracował Wojciech Jakóbik