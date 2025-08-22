Najważniejsze informacje dla biznesu

Możliwa gigantyczna strata NBP. Bank wskazuje przyczyny

Autor: Hanna Czarnecka22 sierpnia, 2025, 17:24
Adam Glapiński Fot. PAP/Albert Zawada

Narodowy Bank Polski ostrzega, że umocnienie złotego wobec walut obcych, szczególnie wobec dolara amerykańskiego, może skutkować ogromną stratą finansową w 2025 roku. Według komunikatu NBP, strata ta może sięgnąć nawet 30 mld zł. Dzieje się tak, jeśli kursy walut utrzymają się na poziomie z końca czerwca br.

NBP podkreślił, że aprecjacja złotego nie oznacza zmniejszenia rezerw walutowych. Na koniec lipca 2025 roku oficjalne aktywa rezerwowe banku wynosiły ponad 255 mld dolarów. W tej kwocie było prawie 55 mld dolarów w złocie monetarnym. Problemem pozostaje jednak przeliczenie wartości tych aktywów na złote. Zgodnie z zasadami rachunkowości Eurosystemu, umocnienie złotego obniża ich wartość w bilansie. Tym samym pogarsza wynik finansowy banku centralnego.

Jednocześnie NBP zaznaczył, że wzrost cen złota na rynkach światowych częściowo ogranicza negatywny wpływ wyceny walut obcych na kapitał banku. Instytucja podkreśliła także, że prognozowanie wyniku finansowego jest obciążone dużą niepewnością. Wynika to z czynników niezależnych od NBP – takich jak kursy walut czy zagraniczne stopy procentowe.

Od zysków za czasów PiS do rekordowych strat

Jeszcze kilka lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Za rządów PiS NBP generował wysokie zyski – w sumie ponad 43 mld zł trafiło do budżetu państwa. Zgodnie z prawem, 95 proc. zysku banku centralnego przekazywane jest do budżetu.

Jednak już w 2023 roku bank zakończył rok z rekordową stratą – 20,8 mld zł. W 2024 roku wynik okazał się jeszcze gorszy niż prognozy – strata wyniosła ok. 13,4 mld zł. Tymczasem w budżecie zapisano wcześniej 6 mld zł wpływów z zysku NBP. Niestety, okazało się to nierealne.

Zarzuty wobec prezesa Glapińskiego

Kwestia błędnych prognoz wpłat z zysku NBP do budżetu stała się jednym z zarzutów wobec prezesa Adama Glapińskiego. Zarzuty znalazły się we wniosku o postawienie go przed Trybunał Stanu. Chodziło o wprowadzenie ministra finansów w błąd przy planowaniu dochodów budżetu na 2024 rok.

Najwyższa Izba Kontroli w swojej „Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2024 roku” oceniła, że Ministerstwo Finansów nie zachowało ostrożności przy prognozowaniu dochodów. Wskazano, że opieranie się na danych z sierpnia 2023 roku było błędne. Wówczas nie było jeszcze jasne, czy NBP w ogóle wypracuje zysk. Takie działanie doprowadziło do zawyżenia planowanych wpływów o wspomniane 6 mld zł.

Money.pl / Hanna Czarnecka

