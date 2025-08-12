Można już zgłaszać kampanie do 5. edycji konkursu PR Wings

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 5. edycji PR Wings, ogólnopolskiego konkursu wyróżniającego najbardziej efektywne, kreatywne i etyczne kampanie public relations. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy realizatorzy projektów PR – od agencji przez organizacje pozarządowe po firmy i instytucje publiczne. Kampanie można zgłaszać w trzech terminach od 29 maja do 7 września br.

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) startuje z 5. edycją konkursu PR Wings, ogólnopolską inicjatywą promującą najwyższe standardy komunikacji. Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów – agencji PR, firm prywatnych, uczelni, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które zrealizowały projekty PR-owe w okresie od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2025 roku.

– Konkurs PR Wings, który organizujemy od 2021 roku, na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń branżowych i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W zeszłym roku otrzymaliśmy rekordową liczbę 188 zgłoszeń i przyznaliśmy nagrody w 24 kategoriach. Liczymy, że nowe kategorie, które wprowadziliśmy w tegorocznej edycji konkursu, zachęcą jeszcze więcej podmiotów do udziału – mówi Jakub Zajdel, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PR Wings, wiceprezes zarządu SAPR.

Kampanie można zgłaszać łącznie w 29 kategoriach, w tym w 18 kategoriach głównych: Angażujący event, Custom Publishing, Employer Branding, ESG i CSR, Kampania edukacyjna, Kampania pro bono, Komunikacja B2B, Komunikacja kryzysowa, Komunikacja wewnętrzna, Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi AI, Media Relations, Media społecznościowe i influencer marketing, Mistrzowska skuteczność, Ochrona przed dezinformacją, PR korporacyjny, PR produktowy, PR terytorialny, Public Affairs i lobbing oraz 11 kategoriach sektorowych: Branża FMCG, Branża motoryzacyjna, Finanse i ubezpieczenia, Nieruchomości, budownictwo, infrastruktura, PR instytucji publicznych, Przemysł, chemia, energetyka, Rolnictwo, Rynek zdrowia, Sport, turystyka, hotelarstwo, Technologia i innowacje, Transport, spedycja, logistyka.

Terminy zgłoszeń: I termin: 29 maja – 30 czerwca, II termin: 1 lipca – 17 sierpnia, III termin – last minute: 18 sierpnia – 7 września.

Każdy zgłoszony projekt ma szansę nie tylko na statuetkę w swojej kategorii, ale także na zdobycie Nagrody Specjalnej SAPR, przyznawanej przez przedstawicieli agencji członkowskich Stowarzyszenia Agencji Public Relations.

– PR Wings to coś więcej niż konkurs – to coroczne święto osób realizujących najlepsze polskie kampanie public relations. Cieszy nas, że z roku na rok rośnie jego znaczenie jako forum wymiany idei, pomysłów i dobrych praktyk. To tu pokazujemy nie tylko efekty, ale też ludzi, koncepcje i wartości, które stoją za projektami – często służącymi nie tylko markom, ale też społecznościom. Dla środowiska PR to docenienie najlepszych profesjonalistów, a dla całego rynku – źródło inspiracji – podkreśla Bartłomiej Rajchert, prezes zarządu SAPR.

Konkurs nadzoruje 14-osobowy Komitet Organizacyjny złożony z przedstawicieli agencji członkowskich SAPR, a jego przebieg audytuje kancelaria prawna Osborne Clarke.

Finalistów konkursu poznamy w październiku, a uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się

w listopadzie br. w Warszawie.

Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:www.prwings.pl

Organizator: Stowarzyszenie Agencji Public Relations

Partnerzy: Business Centre Club, CEDC International, Farma Bii, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, IAB Polska, KDK Events, Konfederacja Lewiatan, Mediaboard, Mediafresh, Michał Gmitruk Production, netPR.pl, Osborne Clarke, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Profesjonalistów Influencer Marketingu, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”, Uniwersytet SWPS

Patroni medialni: BIZNES24, Defence24.pl, Marketing przy Kawie, Mediarun.com, Newseria, Newsline, Obserwator Logistyczny, Press, Puls Biznesu, PulsHR.pl, THINK MICE, Wiadomości Handlowe, Wirtualne Media, WNP, WPROST

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) powstało w 2020 roku, aby reprezentować i wspierać podmioty z branży usług PR. Obecnie zrzesza 40 agencji, koncentrując się na promowaniu wysokich standardów komunikacji oraz rozwoju sektora. SAPR działa z myślą o wspieraniu zarówno osób zarządzających agencjami PR, jak i konsultantów pracujących w stowarzyszonych firmach, kładąc szczególny nacisk na edukację. Organizuje m.in. coroczny konkurs PR Wings, wyróżniający najlepsze kampanie public relations w Polsce. www.sapr.com.pl

Kontakt: Emilia Klima, Dyrektorka Biura SAPR, +48 737 909 801, [email protected]