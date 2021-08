MSK: Zielona transformacja musi być prospołeczna Środowisko

Fot. Stanisław Otto/MSK

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK) apeluje do rządu o zrównoważony rozwój społeczny w drodze do realizacji celów klimatycznych. – W przygotowywanych projektach wielomiliardowych programów finansowanych ze środków unijnych kwestie edukacji klimatycznej i społeczny aspekt zielonej transformacji zostały potraktowane marginalnie – alarmują aktywiści.

W pierwszym punkcie MSK apeluje o wsparcie kompleksowej edukacji klimatycznej na wszystkich poziomach: ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, obejmującej różnorodne grupy społeczne, dzieci, młodzież, dorosłych, społeczności lokalne, nauczycieli, organizacje branżowe, administrację publiczną, w szczególności samorządy.

MSK zwraca uwagę również na szeroką ofertę szkoleniową w obszarze ochrony klimatu i środowiska dla kadr pracowników wszystkich szczebli w firmach i urzędach, umożliwiającą zapewnienie odpowiedniego zaplecza intelektualnego, eksperckiego i kadrowego dla dynamicznie rozwijającej się „zielonej” gospodarki.

Zdaniem ruchu, należy zadbać o wsparcie inwestycji spełniających zarówno standardy ekologiczne, jak i społeczne. Ważne jest również zagwarantowanie partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu decyzji dotyczących transformacji.

W kolejnym punkcie MSK pisze o wsparciu badań i rozwoju, realizujących interesy mieszkańców, a także realizacji zielonych innowacji społecznych, jak np. budowanie i rozwijanie społeczności energetycznych. – Zrównoważony rozwój społeczny nie jest możliwy bez budowy kapitału społecznego, a do tego konieczna jest kompleksowa edukacja klimatyczna na poziomie szkolnym i domowym, obejmująca zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych – zaznaczają aktywiści.

– Postulujemy szkolenia dla kadr w każdym sektorze gospodarki. Dzięki temu urzędnicy, przedsiębiorcy oraz pracownicy sektora prywatnego i publicznego każdego szczebla zyskają świadomość oraz wiedzę, w jaki sposób mogą wykorzystać swoje kompetencje, by przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej – piszą.

MSK podkreśla, że inwestycje realizowane z Funduszy Europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej muszą wpisywać się w definicję zrównoważonej działalności gospodarczej, czyli realizować przynajmniej jeden z sześciu głównych środowiskowych celów taksonomii zrównoważonego finansowania, a także, wedle zasady DNSH, nie wyrządzać znaczących szkód w realizacji żadnego z pozostałych celów środowiskowych. – Muszą też przestrzegać podstawowych praw człowieka i standardów pracy – czytamy w apelu.

Ekolodzy postulują o wdrażanie innowacji społecznych, szczególnie tworzenie społeczności energetycznych opartych o OZE. Według nich jest to niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych. – Ich wspieranie powinno być wpisane w każdy program operacyjny. Rozwój obywatelskich społeczności energetycznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł jest szansą dla znaczącej liczby obywateli i obywatelek na aktywny udział w systemie energetycznym i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski – piszą.

– Polski rząd i administracja muszą zadbać o to, by projektowane w zakresie Funduszy Europejskich cele i rozwiązania odpowiadały okolicznościom, w jakich się znaleźliśmy. Alarmujący raport IPCC pokazuje, że stan klimatu jest gorszy, niż jeszcze niedawno sądziliśmy. Wskazuje na bezpośredni związek działalności człowieka z dziejącą się na naszych oczach katastrofą. Dlatego musimy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do włączenia każdej i każdego w walkę z kryzysem. Tymczasem, w przygotowywanych właśnie projektach wielomiliardowych programów finansowanych ze środków UE (jak np. FERS, FEnIKS) kwestie edukacji klimatycznej i społeczny aspekt zielonej transformacji zostały potraktowane marginalnie. Z kryzysem klimatycznym nie da się wygrać bez zaangażowania obywateli. By to zrobić, należy wspierać ich w świadomym rozwoju wiedzy i kompetencji w kwestii klimatu (edukacja), dzięki któremu każda i każdy z nas zrozumie skutki kryzysu klimatycznego, także te dotykające nas bezpośrednio, już teraz. To klucz do większego zaangażowania społeczeństwa w działania proklimatyczne (partycypacja). Jednocześnie, należy łagodzić obawy związane z procesem transformacji poprzez innowacyjne rozwiązania społeczne i planowanie działań z uwzględnieniem ich wpływu jednocześnie na klimat i społeczeństwo (innowacje społeczne i zrównoważony rozwój) – czytamy w stanowisku MSK.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny/Jędrzej Stachura