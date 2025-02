MSZ Francji: to jeszcze nie moment na pytanie o wysłanie wojsk na Ukrainę

Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot powiedział we wtorek, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o wysłaniu wojsk europejskich na Ukrainę, a pytanie to pojawi się, gdy osiągnięty zostanie pokój, który będzie wymagał gwarancji.

– To nie jest pytanie na dzisiaj. Jest zbyt wcześnie, by o tym mówić. To pytanie pojawi się w odpowiednim momencie, gdy osiągnięty zostanie pokój, po to, by go zagwarantować – powiedział Barrot, cytowany przez portal BFMTV.

Minister powiedział też, że Francja nie chce pokoju, który będzie nieudany.

– Chcemy pokoju i by był on trwały. Jeśli nie chcemy, aby linia rozejmu zbliżyła się do nas, to potrzebny będzie układ pokojowy, który odstraszy zagrożenie ze strony Rosji. Będziemy musieli podjąć poważniejsze wysiłki i będziemy musieli zapewnić gwarancje – powiedział Barrot. Zastrzegł, że jest za wcześnie, by mówić o szczegółach.

Szef dyplomacji Francji przypomniał też, że w nadchodzącym tygodniu Unia Europejska przyjmie kolejne sankcje wobec Rosji. Dotyczyć będą zasobów energetycznych wykorzystywanych przez Rosję do finansowania wysiłku wojennego – powiedział Barrot.

Biznes Alert / PAP

