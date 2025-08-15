Na Alasce Trump dominuje – na lotnisku Putin nie usłyszał pytań o rosyjskie zbrodnie na Ukrainie

W amerykańskiej bazie wojskowej na Alasce w piątek późnym wieczorem czasu polskiego rozpoczął się szczyt USA – Rosja. Prezydent USA Donald Trump chce wynegocjować pokój na Ukrainie. Odpowiedzialny za zbrodnie podczas rosyjskiej inwazji Władimir Putin udawał, że nie słyszy pytania, kiedy jego wojska przestaną zabijać ludność cywilną.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkał się na Alasce z rosyjskim przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Społeczność międzynarodowa patrzy z nadzieją na ten szczyt, politycy jednak są ostrożni w przewidywaniach jego pozytywnych skutków.

Pokaz siły Trumpa i słaby słuch Putina

Donald Trump przyleciał do bazy wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce po godzinie 20.00 czasu polskiego. Tuż przed 21.00 przyleciał Władimir Putin. Do powitania doszło na lotnisku ok. 21.10 czasu polskiego (11.10 czasu lokalnego).

fot. MxM News – Lądowanie prezydenta USA: napis na schodach Air Force One – “Watch your step”, czyli “Proszę uważać” oraz zdjęcia z fimów MxM News z powitania na lotnisku

Odpowiedzialny za inwazję na Ukrainę Putin już na kilkanaście metrów przed powitaniem wyciągnął rękę do Trumpa, a prezydent USA – jak mówią ekspreci od mowy ciała “podał rękę w sposób dominujący”. Na filmie zamieszczonym na portalu Truth Social, serwis MxM pokazał pokaz siły wojsk USA, na który musiał zwrócić uwagę Putin. Nad głową poszukiwanego za zbrodnie wojenne Putina przeleciały amerykańskie samoloty: https://truthsocial.com/@mxmnews/115034495273198793

Zdj. Truth Social – MxM News

Dziennikarze i eksperci komentowali, że mogła to być odpowiedź na ostatnie barbarzyńskie ataki inwazyjnych wojsk rosyjskich. Moskwa – mimo rozpoczęcia rozmów pokojowych – nie przestała bombardować m.in. ukraińskich miast. Na filmie zamieszczonym na portalu Truth Social, serwis MxM pokazał jak Władimir Putin udawał, że nie słyszał pytania o to, kiedy Rosjanie przestaną zabijać ludność cywilną na Ukrainie: https://truthsocial.com/@mxmnews/115034454201927849

Zdj. Truth Social – MxM News

Pokojowe szanse i negocjacje

Po powitaniu Trump i Putin razem wsiedli do samochodu prezydenta USA, tzw. bestii, chociaż wcześniej podano, że nie będzie bezpośredniej rozmowy w cztery Putin – Trump.

W szczycie przywódców uczestniczyć mają również sekretarz stanu USA Marco Rubio i specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Oficjalnie nie wiadomo, kto będzie w składzie rosyjskiej delegacji. Wcześniej podawano, że ma być na nich szef rosyjskiego MSZ Sergiej Ławrow.

Rozmowy mają dotyczyć najpierw zawieszenia broni na Ukrainie, tak aby można wynegocjować zakończenie moskiewskiej inwazji. Z Ukrainy napływają informacje, o tym, że Kijów nie wierzy w powodzenie negocjacji i misji pokojowej prezydenta USA.

Na początku spotkania Trumpa i Putina przerwano transmisję. Potem sygnał przywrócono, ale bez dźwięku. Kłopoty z łączeniami miało wielu reporterów relacjonujących.

hub