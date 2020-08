Na co można przeznaczyć środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji? Komisja odpowiada Energetyka

Kluczową w transformacji ma mechanizm Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Środki z tego funduszu mogą iść na przykład renowację budynków w regionach węglowych, instalację paneli słonecznych na dachach, przeszkolenie pracowników kopalni, by mogli oni wykonywać te prace – powiedziała Catharina Sikow-Magny dyrektor ds. wewnętrznego rynku energii w Dyrektoriacie ds. energii przy Komisji Europejskiej.

– Zakładamy, że regiony górnicze będą szukać sposobu na odejście od węgla. Dlatego uważamy, że Platforma Sprawiedliwej Transformacji będzie forum, na którym na te tematy będą rozmawiać władze lokalne i organizacje obywatelskie i dzielić się swoimi przemyśleniami i obawami z innymi regionami węglowymi w Unii Europejskiej, szczególnie z tymi, które już odeszły od węgla, albo niebawem rozpoczną ten proces. Wymiana informacji i doświadczeń, jeśli chodzi o tworzenie strategii, konsensusów czy konkretnych projektów to bardzo ważna część współpracy w ramach Platformy. Będzie ona też miejscem, w którym władze lokalne będą mogły poprosić o wsparcie techniczne i finansowe, by domknąć projekty – powiedziała Catharina Sikow-Magny.

– Tutaj kluczową rolę odegra mechanizm Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Może być to na przykład renowacja budynków w regionach węglowych, instalacja paneli słonecznych na dachach, przeszkolenie pracowników kopalni, by mogli oni wykonywać te prace. Granty i pożyczki będą przeznaczone dla opłacalnych, komercyjnych projektów, jak na przykład przebudowa systemu ciepłowniczego tak, by był on zasilany źródłami odnawialnymi – powiedziała.

