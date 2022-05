Na elektryczne Porsche Igi Świątek trzeba czekać aż dziewięć miesięcy Alert

Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Źródło: Porsche

Niepokonana Iga Świątek za wygraną w turnieju WTA w Stuttgarcie, poza finałową nagrodą, otrzymała Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Model ten jest nie tylko elektrycznym autem od Porsche, co Porsche wśród aut elektrycznych. Zamiana silnika spalinowego na napęd elektryczny nie odarła tego auta z charakteru. Jest jedno małe „ale” – trzeba na nie czekać około dziewięciu miesięcy.

Nagroda jest, ale nie od razu

Tuż po finale z Aryną Sabalenkę, 20-latka wsiadła za kierownicę luksusowego elektryka i wjechała nim na kort. Chwilę później okazało się jednak, że była to wyłącznie jazda „pokazowa”, ponieważ na odbiór własnego Porsche sławna tenisistka musi poczekać, o czym poinformował ojciec Igi Świątek.

Analitycy Carsmile sprawdzili, jak długo trwa obecnie produkcja Taycana Sport Turismo GTS. Okazuje się, że jest to jeden z najszybciej dostępnych modeli ze stajni Porsche. – Niezależnie od wersji wyposażenia, czas oczekiwania na Taycana wynosi obecnie ok. 6 miesięcy – informuje Aleksander Czereszko, ekspert Carsmile ds. zakupu samochodów. W zbliżonym czasie odbierzemy jedynie najprostsze wersje Panamery, Cayene oraz Macana. Uśredniony dla wszystkich modeli czas oczekiwania na odbiór Porsche wynosi w tej chwili ok. 9 miesięcy. Najdłużej, bo orientacyjnie ok. 17-18 miesięcy poczekamy na praktycznie każdą wersję kultowej 911-ki. – Na tym tle i biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku motoryzacyjnym, perspektywa odbioru Taycana na przełomie września i października prezentuje się naprawdę dobrze – podkreśla Czereszko.

Ile kosztuje Taycan Sport Turismo GTS, będący dodatkiem do nagrody głównej za wygraną WTA w Stuttgarcie? Analitycy Carsmile oszacowali wartość tego modelu na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz zdjęć z prezentacji. Wynajęcie takiego samochodu na 3 lata wraz z kosztownym ubezpieczeniem oraz serwisowaniem, to wydatek rzędu 12 520 zł netto przy założeniu wpłaty własnej na poziomie 15 000 zł netto. W przypadku 5-letniego leasingu (z wpłatą własną na poziomie 15000 zł netto i wykupem na poziomie 69 000 zł netto) miesięczna rata wyniosłaby 9 630 zł netto, do tego trzeba jednak doliczyć wydatki na ubezpieczenie oraz serwisowanie i opony. Katalogowo wybrana wersja Taycana Sport Turismo GTS kosztuje 635 tys. zł i NIE jest to najtańsza opcja w przypadku tego modelu Porsche.

Carsmile/Michał Perzyński