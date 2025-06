Naddniestrze bez rosyjskiego gazu ponownie przedłuża stan wyjątkowy

Na przełomie 2024 i 2025 roku separatystyczne Naddniestrze przestało otrzymywać rosyjski gaz transportowany przez Ukrainę. Region odrzucił ofertę pomocy Unii Europejskiej i obecnie polega na dostawach paliwa z Węgier. Mimo to po raz szósty przedłużono stan wyjątkowy, z uwagi na niedobory energii odbijające się na gospodarce.

Naddniestrze zostało pozbawione dostaw rosyjskiego gazu w styczniu bieżącego roku. Jest to podyktowane wstrzymaniem tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę, co miejscowe elektrociepłownie paliwa do elektrociepłowni. Nie oznaczało to jednak skazania rejonu na chłód i blackout, co ówcześnie tłumaczył w Biznes Alert Kamil Całus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich ds. Mołdawii i Rumunii.

– Sednem zagadnienia jest to, że Naddniestrze pod względem technicznym może otrzymywać gaz nie tylko z kierunku ukraińskiego, jak to było dotychczas. Innym potencjalnym kierunkiem jest rewers gazociągu nadbałkańskiego. Ciągle, może to być rosyjskie paliwo, które będzie docierało szlakiem południowym przez: Turcję, rewers nadbałkański i Mołdawię do Naddniestrza – mówił.

Rosja dostarczała do Naddniestrza gaz za darmo. Obecnie dociera on do Naddniestrza za pośrednictwem Węgier.

Miesięczny stan wyjątkowy trwający pół roku

11 czerwca władze Naddniestrzu ogłosiły 30-dniowy stan wyjątkowy w gospodarce, z uwagi na redukcję dostaw gazu. Vadim Krasnoselsky, przywódca separatystycznego regionu, wydał w tej sprawie dekret, który uzasadnił kryzysem gospodarczym wynikającym z kryzysu energetycznego.

Jest to szósty raz gdy Naddniestrze przedłuża środki nadzwyczajne, proces trwa od początku roku.

Gaz obecnie trafia do Naddniestrza za sprawą pośrednictwa węgierskiej firmy Moldovagaz. Unia Europejska proponowała swoją pomoc, która została jednak odrzucona (pakiet pomocowy wynosił około 62 miliony dolarów).

Według Aleksandra Slusara, mołdawskiego urzędnika ds. energii, cytowanego przez Newsmaker, Naddniestrze otrzymywało około dwa miliony metrów sześciennych gazu dziennie. Obecnie otrzymuje połowę tego wolumenu.

Kyiv Independent / Newsmaker / Biznes Alert / Marcin Karwowski