Naimski: Baltic Pipe uwalnia Polskę od monopolu i presji politycznej Energetyka

Piotr Naimski. Fot. BiznesAlert.pl

– Gazociąg Baltic Pipe w wymiarze gospodarczym zapewnia dostawy gazu na następne 20-30 lat, a w politycznym uwalnia Polskę od monopolu i presji politycznej – powiedział pełnomocnik rząd ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Piotr Naimski podkreśla, że uruchomienie Baltic Pipe, zaplanowane na październik 2022 roku, w sposób radykalny zmienia polską sytuację w sektorze gospodarki energetycznej, uwalniając ją od monopolu i presji politycznej, i daje możliwość suwerennych decyzji kontraktowych i gospodarczych.

– To ma znaczenie gospodarcze, bo to jest bezpieczeństwo dostaw gazu do polskiej gospodarki w perspektywie następnych 20-30 lat, ale i w sensie politycznym – bo nie będziemy skazani na polityczne rozmowy z rosyjskimi dostawcami, bądź z ich mocodawcami w Moskwie – powiedział Piotr Naimski.

Naimski podkreślił, że Baltic Pipe umożliwi Polsce sprowadzanie surowca z rynku światowego.

Polska Agencja Prasowa/Polskie Radio 24/Jędrzej Stachura