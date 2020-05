Naimski: Rosjanie potrzebują Gazociągu Jamalskiego przez opóźnienie Nord Stream 2 Energetyka

Piotr Naimski. Fot. BiznesAlert.pl

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski skomentował dla Reutersa zakończenie kontraktu przesyłowego na dostawy gazu rosyjskiego przez Polskę. Jego zdaniem Rosjanie będą nadal używali polskiego odcinka Gazociągu Jamalskiego, bo alternatywa w postaci Nord Stream 2 jest opóźniona.

Jego przepustowość przekraczająca 32 mld m sześc. rocznie jest dostępna w aukcjach w zgodzie z przepisami unijnymi. – Nowy mechanizm wszedł w życie 17 maja i jest klient, który go używa. Można uznać, że to Gazprom Export, który wykorzystywał ten szlak do dostaw z Rosji do Niemiec – powiedział minister Naimski Reutersowi.

Chociaż Rosjanie mają zyskać nowy szlak dostaw przez gazociąg Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, minister Naimski przekonuje, że dostawy przez Jamał będą kontynuowane przez opóźnienie tego przedsięwzięcia. – Biorąc pod uwagę potencjalne opóźnienie Nord Stream 2, wygląda na to, że przesył gazu przez Jamał zostanie utrzymany. Najprawdopodobniej będzie on wykorzystywany w takim samym lub podobnym stopniu, jak dotychczas – przekonywał rozmówca Reutersa.

Gazociąg Nord Stream 2 miał być gotowy do końca 2019 roku, ale tak się nie stało. Obecny, oficjalny termin ukończenia jego budowy to koniec 2020 roku lub pierwszy kwartał 2021 roku.

Opracował Wojciech Jakóbik