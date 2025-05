Największa fabryka wież morskich wiatraków stanie w Szczecinie

– Dziś w Szczecinie MRiT i spółka Windar Polska podpiszą umowę dot. pomocy w wysokości blisko 230 mln zł na budowę zakładu wytwarzającego stalowe wieże do morskich turbin wiatrowych – poinformował minister rozwoju Krzysztof Paszyk. Zaznaczył, że będzie to największy tego typu zakład na świecie.

– W Szczecinie powstanie największy na świecie zakład budujący stalowe wieże do morskich turbin wiatrowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wesprze inwestycję spółki Windar Polska, należącej do hiszpańskiej firmy Windar Renovables pomocą na kwotę blisko 230 milionów złotych, w ramach programu wsparcia projektów inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto. W środę podpiszę umowę dotyczącą tej pomocy – zapowiedział Krzysztof Paszyk w rozmowie z PAP.

Setki milionów na szczecińską fabrykę

Minister wskazał, że kwota wsparcia inwestycji wyniesie blisko 230 milionów zł, natomiast nakłady inwestora osiągną ponad 650 mln zł. Zakład powstanie na wynajętej działce w szczecińskim porcie. Windar Polska planuje wytwarzać tam nawet 500 sekcji wieżowych rocznie.

– Na tych wieżach będą osadzane turbiny o mocy 14 MW. Mowa więc o ogromnych konstrukcjach o średnicy osiągającej 10 metrów, wysokości 50 metrów i masie 450 ton. Tak wielkie gabaryty uniemożliwiają transport tych elementów drogą lądową, dlatego wieże muszą być budowane w miejscu, skąd zostaną dostarczone drogą morską do docelowej lokalizacji – zaznaczył Paszyk.

W ocenie ministra pomoc udzielona przez MRiT przyczyni się w istotny sposób do transformacji energetycznej Polski, a także stanie się impulsem do rozwoju gospodarczego regionu, a w dłuższej perspektywie – całej Polski, ponieważ w produkcję wież zaangażowany zostanie szereg kooperantów.

Szef MRiT podkreślił, że to kolejna inwestycja związana z budową elementów przeznaczonych do morskich elektrowni wiatrowych, objęta pomocą publiczną. – Z pomocy ministerstwa rozwoju i technologii na kwotę ponad 376 milionów złotych skorzystało również polskie przedsiębiorstwo Baltic Towers, które uruchamia w Gdańsku zakład produkcji wież wiatrowych offshore. Nakłady inwestycyjne spółki wyniosą ponad miliard złotych – powiedział.

Paszyk podkreślił, że Morze Bałtyckie, ze względu na niewielką głębokość stanowi olbrzymią i dogodną przestrzeń do budowy elektrowni wiatrowych, dlatego związane z tym plany inwestycyjne są ambitne i wpisują się w potrzeby rozwoju polskiej energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii.

– Nakłady państwa i skala zaangażowania biznesu w te inwestycje pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, ale mamy do wykonania wielką pracę w związku z wieloletnimi zaległościami. Dotyczy to m.in. unowocześnienia polskich sieci energetycznych, bez czego wykorzystanie w pełni potencjału morskiej energetyki wiatrowej będzie niemożliwe. Pamiętajmy, że zwiększenie udziału taniej energii odnawialnej w naszym miksie energetycznym pozwoli obniżyć ceny prądu, co jest postulatem nie tylko odbiorców detalicznych, ale również przedsiębiorstw, dla których stanowi to warunek rozwoju – zauważył minister.

Według przekazanych przez MRiT informacji, na mocy podpisanych już umów pomoc z programu wsparcia w kwocie 545 mln uzyska również południowokoreańska firma SK Nexilis, która buduje w Stalowej Woli zakład produkcji folii miedzianej, a sama ma zainwestować blisko 2,7 mld zł. Ministerstwo udzieliło również pomocy o wartości blisko 1,5 mld zł należącej do belgijsko-niemieckiego inwestora spółce Ionway, która w Radzikowicach i Goświnowicach koło Nysy uruchamia zakłady wytwarzające materiały katodowe wykorzystywane w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. Spółka ma przeznaczyć na ten cel ponad 7 mld zł.

Jak przekazało ministerstwo, przewidziany w rządowym programie wsparcia budżet wynosi 5 mld zł, a MRiT planuje przyznać pomoc na kolejne inwestycje. Ogółem wartość nakładów poniesionych przez przedsiębiorców, którzy skorzystają z programu szacowana jest na ponad 21 mld zł.

Minister odniósł się również do przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która ma zapewnić ochronę polskich firm przed nieuczciwą konkurencją podmiotów pochodzących spoza UE w procedurach przetargowych dotyczących zamówień publicznych.

– Chodzi o nieuczciwe praktyki stosowane przez podmioty pochodzące z takich krajów jak Chiny, Indie czy Turcja. Kończymy z praktyką nadmiernej otwartości. To od ogłaszającego przetarg będzie zależało, czy i na jakich warunkach do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy z państw trzecich – powiedział Paszyk.

Dodał, że w ostatnich latach do przetargów zgłaszało się wielu nieuczciwych przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej, którzy korzystali z subwencji udzielanych im w krajach pochodzenia, dzięki czemu mogli oferować ceny dumpingowe.

W ocenie ministra zmiana ma tym większe znaczenie, że zbiega się w czasie z rozpoczęciem realizacji wielkiego planu inwestycyjnego zapowiedzianego przez premiera Donalda Tuska.

– Przed nami m.in. wielkoskalowe inwestycje drogowe i kolejowe, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także elektrowni jądrowych. Zresztą spójrzmy na wartość zamówień publicznych zrealizowanych tylko w ubiegłym roku – wydaliśmy na nie pół biliona złotych, czyli blisko 10 proc. PKB. To pokazuje, o jak wielkich środkach mówimy. Warto zadbać, żeby trafiały one do polskich, uczciwie pracujących firm – podkreślił Paszyk

Minister poinformował również o utworzeniu na wniosek MRiT międzyresortowego zespołu, który ma się zająć strategią rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. W jego skład wejdą przedstawiciele ministerstw: obrony, rozwoju i technologii, funduszy i polityki regionalnej oraz aktywów państwowych. – Zespół rozpocznie prace, jak tylko uzyska formalną akceptację premiera – powiedział szef MRiT.

Zapytany, czy plany strategiczne, którymi ma się zająć zespół, obejmą również wydatkowanie środków z Funduszu Bezpieczeństwa i Obrony, który według informacji przekazanych przez MFiPR ma być zasilony kwotą 26 mld zł pochodzących z KPO, Paszyk wskazał, że zespół „będzie jak najefektywniej łączyć w strategii różne źródła finansowania”.

Fabryka Windar Polska ma powstać na wyspie Ostrów Grabowski, na 17-hektarowej działce na terenach portowych. Inwestorem jest hiszpańska Windar Renovables. Fabrykę będzie budować PORR – spółka należąca do austriackiej grupy budowlanej. Według przekazanych przez nią informacji najważniejszą częścią zakładu będzie budynek z czterema liniami produkcyjnymi wież wiatrowych o łącznej powierzchni ponad 47 tys. m kw. Znajdzie się w nim też magazyn surowców. Obok zaplanowano mniejszy budynek pomocniczy, a ponad 3 ha zajmą place składowe. W projekcie są też drogi dojazdowe i parking na 100 samochodów.

PAP / Biznes Alert