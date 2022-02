Największe banki nadal finansują koncerny paliwowe Alert

fot. Orlen Upstream

Europejskie banki HSBC, Barclays, Deutsche Bank i BNP Paribas pomimo silnej presji polityki ochrony klimatu nadal pompują pieniądze w wydobycie ropy i gazu ziemnego – zwraca uwagę najnowszy raport organizacji non-profit ShareAction.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegała w ub. roku przed inwestycjami w nowe pola naftowe i gazowe, jeśli świat ma mieć szanse na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza w 2050 roku. Jednak od 2016 roku 25 największych europejskich banków udzieliło ponad 400 miliardów dolarów kredytów 50 firmom na nowe inwestycje wydobywcze ropy i gazu. Czołowe miejsca na liście tych firm zajmują ExxonMobil, Saudi Aramco, Shell i BP.

ShareAction twierdzi, że największe środki dla koncernów paliwowych przekazał HSBC – 59 miliardami dolarów, za nim jest Barclays z 48 miliardami dolarów i BNP Paribas z 46 miliardami dolarów. Raport wykazał, że 24 banki objęte badaniem ShareAction należą do powołanego przez ONZ Związku Banków Net Zero, koalicji zrzeszającej banki na całym świecie i reprezentujące ponad 40 procent globalnych aktywów bankowych. Net Zero zobowiązały się do dostosowania swoich portfeli kredytowych i inwestycyjnych do osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto do 2050 roku. Pomimo przynależności do Net Zero od 2021 roku, wymienione 24 banki udzieliły 33 miliardy dolarów finansowania dla koncernów paliwowych. Z tej kwoty 19 miliardów przelały cztery banki należące do założycieli NetZero: HSBC, Barclays, BNP Paribas i Deutsche Bank.

Grupa HSBC należy do największych instytucji bankowych i finansowych na świecie. Zapewnia dostęp do kompleksowych rozwiązań finansowych ponad 40 milionom klientów. Prowadzi działalność w 64 krajach w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej oraz w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej.

Teresa Wójcik