Nawrocki: Łączenie ustawy wiatrakowej i cen energii jest nieprzyzwoite

Karol Nawrocki odniósł się do ustawy wiatrakowej, która czeka na podpis prezydenta. – Łączenie ustawy wiatrakowej i samych wiatraków, z cenami energii elektrycznej jest nieprzyzwoite – powiedział na antenie Polsatu. Dodał, że ustawa w proponowanym kształcie pomoże lobbystom oddziaływać na polskie gospodarstwa domowe.

Prezydent Karol Nawrocki na antenie Polsatu odniósł się do ustawy wiatrakowej. Wcześniej premier Donald Tusk skrytykował głowę państwa, twierdząc, że Nawrocki obiecał tani prąd, a chce zawetować ustawę, która go gwarantuje. Prezydent zaznaczył, że w ustawie, jak wskazuje jej popularne określenie, główne znaczenie w akcie prawnym mają wiatraki nie ceny energii.

Lobbing, a nie obniżenie cen

– Pan premier i większość parlamentarna chcą szantażować, nie tyle samego prezydenta co Polki i Polaków, którym chcą stawiać bliżej wiatraki. Wielu Polaków protestowało przeciwko temu – powiedział Karol Nawrocki.

Podkreślił, że „są problemy z lobbingiem pewnych firm, również zagranicznych”.

– […] Polacy są zbyt mądrym narodem, żeby myśleć, że pan premier Donald Tusk w istocie chce obniżyć ceny energii elektrycznej, jak chodzi o to, aby zwiększyć możliwość oddziaływania firm lobbystycznych na nasze gospodarstwa domowe – powiedział prezydent.

Miłosz Motyka, minister energii, odniósł się do zarzutu prezydenta na platformie X.

– Ustawa gwarantuje realne korzyści gospodarce – tani prąd w systemie, Fundusz Partycypacyjny (20 tys. od 1 MW mocy) dla mieszkańców 1 km od LEW, znaczne dochody dla gmin oraz wprowadza system wsparcia dla biometanu. Każda inwestycja będzie oddzielnie oceniana pod kątem odległości i innych czynników a ostateczna decyzja należy do rady gminy. Wprowadzamy też obowiązek konsultacji – napisał.

Czy weto ustawy wiatrakowej jest przesądzone?

Na pytanie na to czy podjął decyzje odnośnie weta ustawy, prezydent odpowiedział, że zrobi to niebawem. Zadeklarował, że będzie realizował swój program, który zawiera niższe ceny za energię. Prezydent planuje włożyć wniosek dotyczący cen energii, ale nie zmniejszenia odległości stawiania turbin wiatrowych od gospodarstw domowych.

– Łączenie ustawy wiatrakowej i samych wiatraków, z cenami energii elektrycznej jest nieprzyzwoite – zaopiniował Nawrocki.

Apele do prezydenta o podpisanie umowy

Projekt ustawy wiatrakowej, który czeka na podpis prezydenta, zawiera szereg zmian. Budzącą główną dyskusje jest zmniejszenie dystansu turbin wiatrowych od gospodarstw domowych z 700 do 500 metrów. Dodatkowo w ustawie uwzględniono mrożenie cen energii do końca roku. Obecne przepisy gwarantują zatrzymanie cen do końca września.

O podpisanie ustawy przez prezydenta apelowały organizacje samorządowe i branża OZE.

