Jakie ustawy trafią do Nawrockiego? Co podpisze, a co zawetuje?

W krótkim czasie na biurku prezydenta Karola Nawrockiego wyląduje kilkadziesiąt rządowych ustaw uchwalonych przez Sejm. Na Wiejską trafi z kolei gruby pakiet własnych inicjatyw prezydenckich. Na legislacyjnym stole znajdzie się podatek Belki, PIT 0 procent dla rodzin, Zielony Ład, energetyka jądrowa, ustawa wiatrakowa i przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zgodnie z deklaracją programową na stronie karolnawrocki2025.pl jeszcze w dniu zaprzysiężenia prezydent ma złożyć do Sejmu projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23 do 22 proc.

To na dobry początek. W następnych dniach zapowiadane są kolejne inicjatywy prezydenckie.

Elementem jego pakietu legislacyjnego jest likwidacja podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) do kwoty 140 tys. zł rocznego dochodu. Nowy prezydent chce również wprowadzić PIT 0 proc. dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci – przy limicie 140 tys. zł dochodu rocznie na rodzica. Z preferencji mają skorzystać także przedsiębiorcy rozliczający się liniowo (19 proc.) oraz ryczałtem.

W planach jest również:

podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł rocznie,

waloryzacja emerytur o co najmniej 150 zł (zawsze powyżej inflacji),

uproszczenie rozliczeń podatkowych dla firm – jedna wpłata zamiast oddzielnych przelewów na PIT, ZUS i składkę zdrowotną,

projekt ustawy zwiększającej kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł (zapowiedziany na dalszy etap prezydentury).

Obietnice społeczne i energetyczne

W kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki zapowiadał również działania niemające bezpośredniego charakteru fiskalnego. Chce wprowadzenia:

obniżki cen energii elektrycznej o 33 proc. w ciągu 100 dni od objęcia urzędu,

zakazu używania smartfonów w szkołach,

cyfryzacji sądów i przyspieszenia postępowań,

pierwszeństwa Polaków w dostępie do służby zdrowia i edukacji.

Własne projekty strategiczne

W pakiecie prezydenckich ustaw znajdzie się również projekt dotyczący rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz wsparcia dla energetyki jądrowej. A także enigmatycznie na razie zapowiadane rozwiązania dla rolników, które mają zrównoważyć niekorzystne skutki umowy UE z krajami Mercosur.

Powrót do pierwotnej wersji budowy CPK zostanie zgłoszony w ciągu kilku najbliższych dni. Nawrocki zapowiedział też stworzenie systemu obrony cywilnej w każdej gminie – opartego na strukturach Państwowej Straży Pożarnej. W jego ramach możliwe będą dotacje na budowę schronów i lokalnych systemów alarmowych.

Z kolei w polityce bezpieczeństwa prezydent planuje:

rozbudowę armii do 300 tys. żołnierzy,

zwiększenie wydatków obronnych do 5 proc. PKB,

gwarancję, że polscy żołnierze nie będą wysyłani do Ukrainy.

Kontratak rządu: nawet 50 ustaw na biurku prezydenta

Obóz rządzący też zapowiada ofensywę legislacyjną – planuje złożyć kilkadziesiąt ustaw w pierwszych dniach prezydentury Nawrockiego. W samym tylko lipcu Senat rozpatrzył 30 ustaw, z których wiele, po poprawkach, wraca do Sejmu, a następnie trafi do podpisu głowy państwa. Wśród nich są elementy rządowego pakietu deregulacyjnego, ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości oraz tzw. ustawa wiatrakowa, do której rząd dołączył zamrożenie cen energii na poziomie 500 zł/MWh do końca 2025 roku. Ma to utrudnić Nawrockiemu podjęcie decyzji wobec tej ustawy. Nowy prezydent jest co najmniej sceptyczny w sprawie liberalizacji zasad stawiania elektrowni wiatrowych.

Wśród ustaw, które z dużym prawdopodobieństwem trafią na biurko Karola Nawrockiego, znajduje się także tzw. ustawa frankowa. 25 lipca została ona przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów, który zarekomendował jej przyjęcie przez Radę Ministrów.

Projekt przewiduje szczególne rozwiązania w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących kredytów walutowych – denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Celem ustawy jest uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych oraz odciążenie wymiaru sprawiedliwości. Planowane vacatio legis wynosi 14 dni, a wejście w życie przewidziane jest jeszcze na 2025 rok.

Głośnym echem odbije się też inny projekt – nowelizacja tzw. ustawy medialnej. Ten temat był już omawiany pod koniec lipca podczas spotkania Karola Nawrockiego z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Ze strony marszałka padły wtedy deklaracje, że będzie on zabiegał, aby projekt ten był do zaakceptowania przez głowę państwa.

Pierwszy test kohabitacji

Zgodnie z ustaleniami mediów, prawdopodobnie już 7 sierpnia, dzień po zaprzysiężeniu, odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu, na którym rozpatrzone zostaną kolejne projekty ustaw. To oznacza, że już w pierwszych tygodniach urzędowania Karol Nawrocki będzie musiał zmierzyć się z kilkudziesięcioma aktami prawnymi, które trafią do niego z Wiejskiej.

I to będzie pierwszy, szybki test kohabitacji nowego prezydenta z rządem Donalda Tuska.

