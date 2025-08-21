Nawrocki rozpatrzył 22 ustawy. Co podpisał, a co zawetował?

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że rozpatrzył już 22 ustawy, z czego 21 podpisał. Tzw. ustawę wiatrakową – zawetował. Zapowiedział, że jego decyzje będą kierowane zasadą: „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Wezwał parlament oraz rząd do wcześniejszych konsultacji nad projektami ustaw.

Podczas czwartkowego briefingu w Pałacu Prezydenckim prezydent Nawrocki zaapelował do większości parlamentarnej oraz rządu. Wezwał do prowadzenia konsultacji nad projektami ustaw już na etapie prac parlamentarnych.

– Przy dobrej współpracy, przy zaangażowaniu ministrów, z całą pewnością doprowadzi to do sytuacji, w której wet będzie mniej – powiedział.

Prezydent podkreślił, że nie będzie kierował się emocjami obecnymi w debacie sejmowej. Skupi się na wartościach reprezentowanych przez jego hasło wyborcze. Zaznaczył również, że choć nie ma obowiązku uzasadniania decyzji dotyczących ustaw, jego kancelaria będzie publikować uzasadnienia do wszystkich rozstrzygnięć legislacyjnych.

Weto dla tzw. ustawy wiatrakowej

Jedynym zawetowanym dotąd aktem prawnym była tzw. ustawa wiatrakowa, czyli nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Prezydent zarzucił projektowi brak przejrzystości i nazwał go “szantażem” wobec głowy państwa i społeczeństwa. Jednocześnie zaznaczył, że część rozwiązań zawartych w ustawie, zwłaszcza dotyczących zamrożenia cen energii elektrycznej, zyskała jego poparcie.

– Ustawa dotyczyła wiatraków, a nie realnego wsparcia dla obywateli – ocenił. Zapowiedział, że podpisał już prezydencki projekt przedłużający zamrożenie cen energii. Projekt zawiera te same przepisy, co zawetowana ustawa, ale pomija kontrowersyjne zapisy o liberalizacji zasad budowy elektrowni wiatrowych.

Nawrocki zapowiedział, że będzie gotów podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii po pracach Sejmu i Senatu, zaplanowanych odpowiednio na 9 i 24 września. Do tego czasu Kancelaria Prezydenta przygotuje kompleksowy projekt ustawy energetycznej. Będzie to część zapowiadanego programu legislacyjnego na pierwsze 100 dni urzędowania.

Podpisane ustawy

Wśród podpisanych przez prezydenta ustaw znalazły się m. in. nowelizacje ustawy Karta nauczyciela oraz ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Oba akty zostały przez Nawrockiego ocenione jako wynik konsensusu. Były także rezultatem szerokich konsultacji społecznych.

W przypadkach nowelizacji Karty nauczyciela prezydent zaznaczył, że rozwiązania były długo oczekiwane przez środowisko nauczycielskie. W ich opracowanie zaangażowane były związki zawodowe.

Z kolei ustawa weterencka wprowadza m.in. rekompensaty finansowe w wysokości 6 tys. zł. Są to wypłaty za każdy procent uszczerbku na zdrowiu dla żołnierzy i funkcjonariuszy poszkodowanych podczas służby za granicą. O świadczenie można ubiegać się w ciągu dwóch lat od wydania orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu. W przypadku osób wcześniej poszkodowanych – w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy.

-To ustawa dobra dla polskiego żołnierza – powiedział prezydent, wskazując również, że przedstawi

Spośród podpisanych ustaw znalazły się dotyczące zmian w systemie emerytalnym, pakiet ustaw deregulacyjnych i administracyjnych.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o finansach publicznych, Ustawa z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, Ustawa z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowalne lub usługi, Ustawa z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo konsularne, Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Ustawa z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Ustawa z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych. Dotyczy to osób, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o ewidencji ludności, Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kancelaria Prezydenta / PAP / Hanna Czarnecka