Trwają rozmowy o cięciach w Polskiej Grupie Górniczej. Związki domagają się planu naprawczego Alert

fot. pixabay.com

Związki zawodowe Polskiej Grupy Górniczej przedstawiły stanowisko, z którego wynika, że wciąż nie doszły do porozumienia w negocjacjach cięć świadczeń spowodowanych koronawirusem z udziałem ministra aktywów państwowych. Oczekują przedstawienia planu naprawczego do 4 maja tego roku.

Związki zgłaszają zastrzeżenia do propozycji porozumienia przedstawionej przez zarząd Polskiej Grupy Górniczej. – Temu porozumieniu nie towarzyszą żadne dodatkowe obwarowania gwarantujące załodze, że ich wyrzeczenia przyniosą zakładany efekt. Nie wiemy, czy po trzech miesiącach obowiązywania porozumienia, pracodawca nie wysunie propozycji dalszego obniżania wynagrodzeń i skracania tygodnia pracy czy też redukcji zatrudnienia, uzasadniając to koniecznością ratowania pozostałych miejsc pracy w spółce – czytamy w stanowisku. Związkowcy obawiają się, że porozumienie będzie wstępem do dalszych cięć wynagrodzeń i zatrudnienia w PGG i oczekują przedstawienia programu naprawczego do czwartego maja 2020 roku.

Pod stanowiskiem podpisały się związki zawodowe biorące udział w negocjacjach z ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem odpowiedzialnym za nadzór nad górnictwem.

Sierpień 80’/Wojciech Jakóbik