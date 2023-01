Netflix chciał być neutralny klimatycznie już w zeszłym roku, ale przed nim długa droga Alert

Netflix kreuje się na lidera działań na rzecz klimatu, ale ten najpopularniejszy na świecie serwis streamingowy wideo jest daleki od wyeliminowania wszystkich swoich emisji, pomimo celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2022 roku.

Netflix. Fot. Flickr

Emisje CO2 Netflixa

Amerykańska firma z ponad 220 milionami abonentów podejmuje wiele kroków w celu uporządkowania produkcji filmowej, ale w dużej mierze polega na kontrowersyjnych kredytach węglowych, aby zrekompensować rosnącą emisję CO2. Plany klimatyczne Netflixa obejmują również inne kontrowersyjne strategie i nie jest jasne, czy firma powinna również uwzględniać emisje spowodowane przesyłaniem strumieniowym i oglądaniem swoich filmów.

Cyfrowe usługi przesyłania strumieniowego wideo i muzyki szybko stały się stałym elementem rozrywki domowej na całym świecie, ale droga branży do neutralności klimatycznej pozostaje niepewna. Podobnie jak wielu innych dużych graczy w branży filmowej i telewizyjnej – która jest słabo uregulowana pod względem środowiskowym – najpopularniejsza firma zajmująca się transmisją strumieniową, Netflix, przyjęła dobrowolne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Firma podała w 2021 roku, że chce „osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto do końca 2022 roku”.

Netflix nie ogłosił jeszcze, czy osiągnął swój cel. Ale pewne jest, że firma będzie nadal powodować emisje – jej cel „zero netto” oznacza jedynie, że zrekompensuje pozostałą produkcję CO2 kredytami węglowymi, co jest praktyką, która jest coraz częściej krytykowana za małą wiarygodność. Zamiast dążyć do celu neutralności klimatycznej, emisje Netflixa ostatnio mocno wzrosły, a prawdziwa neutralność klimatyczna pozostaje odległym celem: Neflix dąży do ograniczenia emisji bezpośrednich i tych pochodzących z korzystania z energii elektrycznej (tzw. emisje zakresu 1 i 2) o 45 procent do 2030 roku.

– Netflix ma całkowitą rację, nazywając siebie liderem w dziedzinie mediów” pod względem szczegółowości swoich raportów, uważa Pietari Kaapa, który specjalizuje się w polityce i praktykach produkcji mediów środowiskowych na Uniwersytecie w Warwick. Christiana Figueres, współtwórczyni Porozumienia Paryskiego i członkini grupy doradczej Netflix ds. zera netto, powiedziała podczas premiery celu: „Strategia zrównoważonego rozwoju Netflix to muzyka dla naszych uszu”.

Trudno jest porównać twierdzenia Netflixa dotyczące zrównoważonego rozwoju z twierdzeniami jego konkurentów, częściowo dlatego, że wielu rywali zajmujących się transmisją strumieniową jest zrzeszonych w większych imperiach medialnych, które nie zgłaszają wskaźników zrównoważonego rozwoju usług przesyłania strumieniowego oddzielnie od pozostałej działalności. Mimo to zdaniem ekspertów, dzięki swoim zobowiązaniom klimatycznym Netflix wciąż idzie dalej niż większość innych graczy w branży rozrywkowej.

Clean Energy Wire/Michał Perzyński