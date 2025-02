Polska wnioskuje do EBI o miliardy złotych na kogenerację z biogazu i produkcję biometanu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył do EBI wnioski o 2 mld zł na dwa nowe programy wsparcia wysokosprawnej kogeneracji z biogazu oraz produkcji biometanu, którym można np. tankować autobusy miejskie – przekazała prezes Funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak w rozmowie z PAP.

Szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformowała PAP, że Fundusz w ostatnim czasie złożył wnioski do EBI na wsparcie kilku programów. Oprócz „Czystego powietrza” są to dwa nowe programy: wysokosprawna kogeneracja z biogazu, wytwarzanego z biomasy, w tym z odpadów komunalnych a także wykorzystanie biometanu. Wnioski dotyczą również zwiększenia budżetu dwóch istniejących programów – kogeneracji dla ciepłownictwa i wsparcia przemysłu energochłonnego poprzez poprawę efektywności energetycznej.

Wsparcie programów

Dorota Zawadzka-Stępniak wyjaśniła, że Fundusz wnioskuje o 1 mld zł na program wsparcia wysokosprawnej kogeneracji z biogazu wytwarzanego z biomasy. – Chodzi o wsparcie produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji, ale z konkretnego paliwa, jakim jest biomasa – powiedziała. Projekt programu przewiduje dotacje do 40 procent kosztów kwalifikowanych oraz formę pożyczkową do 100 procent kosztów kwalifikowanych.

Szefowa NFOŚiGW dodała, że kolejny wniosek dotyczy projektowanego programu wsparcia produkcji biometanu. – W tym przypadku również zawnioskowaliśmy o 1 mld zł. Biometan to czyste, odnawialne źródło energii, paliwo zastępujące gaz ziemny, które może być wykorzystywane zarówno w ciepłownictwie, jak i w transporcie do zasilania pojazdów. W naszej opinii poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie biometanu jest szczególnie ważna w kontekście geopolitycznym. Biometan może stanowić też paliwo przyszłości dla transportu miejskiego – zauważyła Zawadzka-Stępniak.

Wyjaśniła, że projekt tego programu przewiduje wsparcie finansowe (komponent dotacyjny – do maksymalnie 45 procent kosztów kwalifikowanych) instalacji fermentacji biomasy produkujących biogaz, a oczyszczany do biometanu celem oddania go do sieci gazowej lub wykorzystania w transporcie. – Chcemy w ramach tego programu zapewnić procesowanie tego biometanu poza wtłoczeniem do sieci gazowej, także do formy skroplonej – bioLNG lub wysokosprężonej – bioCNG, którym można napędzać pojazdy – dodała szefowa NFOŚiGW.

Zawadzka-Stępniak zastrzegła, że oba wyżej wymienione programy to na razie projekty, wymagające akceptacji EBI. Jeśli tak się stanie, to – jak dodała – programy te mają szansę ruszyć pod koniec 2025 roku.

Szefowa NFOŚiGW przekazała ponadto, że Fundusz wystąpił do EBI o zwiększenie budżetów dwóch obecnie realizowanych programów. Pierwszy to program „Kogeneracja dla ciepłownictwa. Część 2”, który wspiera budowę lub przebudowę jednostek wytwórczych o mocy nie mniejszej niż 1 MW w dużych systemach ciepłowniczych (o mocy zamówionej nie mniejszej niż 50 MW). – Jest duże zainteresowanie tym programem. Sektor ciepłowniczy jest tym, który musimy wspierać, bo tam są największe wyzwania. Zawnioskowaliśmy do EBI o kolejny 1 mld zł – powiedziała prezes.

Drugi program dotyczy wsparcia poprawy efektywności energetycznej w przemyśle energochłonnym. Obecny budżet programu (współfinansowanie wyłącznie w formie pożyczki) to 350 mln zł, a po pozytywnej decyzji EBI zwiększyłby się o 485 mln zł. Z programu finansowane są np. instalacje do odzysku ciepła i wykorzystania go w procesach technologicznych, działania związane z poprawą efektywności energetycznej procesów wytwórczych.

PAP / Biznes Alert