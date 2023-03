NFOŚiGW i Orlen Synthos Green Energy będą współpracować przy SMR Alert

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Orlen Synthos Green Energy podpisały dzisiaj umowę o współpracy w zakresie budowy w Polsce małych elektrowni jądrowych opartych na technologii SMR, czyli małych reaktorów modułowych.

Konferencja NFOŚiGW i Orlen Synthos Green Energy. Fot. Michał Perzyński

Współpraca NFOŚiGW i Orlen Synthos Green Energy przy SMR

– To ważny dzień w kontekście wejścia w technologie jądrowe w historii NFOŚiGW. Podpisaliśmy umowę ze spółką o solidnych podstawach finansowych do rozwoju SMR. Rozwój atomu to wyzwanie dla Polski, nie będzie właściwego wykorzystania OZE bez stabilnych i czystych źródeł z energetyki jądrowej. W związku z tym NFOŚiGW jest gwarantem tego, że to przedsięwzięcie proekologiczne, stabilizuje źródła odnawialne. Wojna w Ukrainie pokazała, że mniejsze źródła energii i ciepła są najlepsze, bo są najmniej narażone na czynniki zewnętrzne. Umowa, którą podpisujemy, jest początkiem współpracy, będzie gwarantować powstanie reaktorów w przewidywalnej przyszłości powiedział Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. – Idziemy w kierunku wykorzystania ciepła, będziemy chcieli tworzyć elektrociepłownie jądrowe. Moc jednego reaktora ma mieć moc 300 MW – podkreślił.

– Ta umowa otwiera szanse na głęboką dekarbonizację naszej gospodarki, przede wszystkim przemysłu, elektroenergetyki i ciepłownictwa. Dzięki technologii SMR będziemy mieć stabilne i tanie źródła, które zwiększą konkurencyjność naszej gospodarki. Technologia reaktorów BWRX-300 jest sprawdzona. Współpracujemy z firmami, które dokonały już przełomu, które będą budować reaktory w Kanadzie. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział dla polskiej energetyki i przemysłu – powiedział Rafał Kasprów, prezes Orlen Synthos Green Energy. – Naszą ambicją jest budowa floty reaktorów BWRX-300 w Polsce, dziura związana z ograniczaniem produkcji z węgla będzie wynosiła powyżej 10 GW w połowie lat 30., dlatego chcielibyśmy, by nasze reaktory miały więcej mocy niż 10 GW. Wiele w tym projekcie zależy od skali, która może przyczynić się do spadku kosztów. Dzisiaj cena uprawnień sprawia, że reaktor w ciągu 25 lat jest w stanie się spłacić – dodał.

– Trzymamy się tego, że pierwszy reaktor o mocy 300 MW powstanie przed 2030 rokiem. Kolejny etap naszych prac to analiza lokalizacji pod względem sejsmiki, hydrologii, działań górniczych. Potem będziemy podawać harmonogramy. W drugiej połowie kwietnia podamy pierwsze informacje o najbardziej prawdopodobnych lokalizacjach. Wśród nich znajdą się jednostki, które będą stanowić odpowiedź na problemy polskiego ciepłownictwa. – powiedział Dawid Jackiewicz, wiceprezes Orlen Synthos Green Energy.

Małe reaktory modułowe, czyli SMR, mają powstawać w Polsce w najbliższych dekadach niezależnie od tzw. dużego atomu. Oprócz PKN Orlen inwestycje w SMR zapowiedziały również KGHM i Enea.

Michał Perzyński