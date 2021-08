NFOŚiGW uruchamia nabór kolejnych wniosków programu Nowa Energia Alert

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podaje, że od piątego sierpnia przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach trzeciego naboru programu Nowa Energia. Dotyczy to czterech obszarów: inteligentnych miast energii, wielopaliwowych bloków z magazynami ciepła lub chłodu, stabilnych bezemisyjnych źródeł energii oraz samowystarczalnych klastrów energetycznych.

NFOŚiGW poinformował, że budżet trzeciego naboru wynosi do 700 mln zł i dla wymienionych wyżej czterech obszarów programu Nowa Energia jest następujący: inteligentne miasta energii – do 150 mln zł, wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu – do 150 mln zł, stabilne bezemisyjne źródła energii – do 250 mln zł, samowystarczalne klastry energetyczne – do 150 mln zł.

Dofinansowanie z NFOŚiGW może być udzielone w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. We wszystkich czterech obszarach nabór skierowany jest do przedsiębiorców.

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW Nowa Energia jest podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych. Pomoc finansowa z Narodowego Funduszu ma ułatwić wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki i bezemisyjnego przemysłu, a także koncepcji systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniami programu wnioskujący przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę do 85 procent kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością premii innowacyjnej do 20 procent kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, jednak nie więcej niż 10 mln zł. Jeżeli na etapie realizacji konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneficjent będzie się mógł ubiegać o dodatkową dotację.

NFOŚiGW/Jędrzej Stachura