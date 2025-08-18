Nie pojawi się w polo, czyli garnitur Zełenskiego podczas rozmów z Trumpem

Przed poniedziałkową wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu w mediach pojawiły się znowu spekulacje czy prezydent Ukrainy przyjdzie na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trupem w garniturze.
Wiele portali, zamiast tylko o celu rozmów Trump – Zełenski, pisze dużo o przewidywanym stroju prezydenta Ukrainy.
Nie pojawi się w koszulce
Głos na temat ubioru prezydenta Ukrainy podczas spotkania w Białym Domu zabrała projektantka współpracująca z Zełenskim Elwira Gasanowa. „Najprawdopodobniej nie pojawi się w polo” – poinformowała stylistka. Może to być „czarny mundur wojskowy lub koszulę w stylu militarnym z marynarką” – ujawniła Gasanowa.
Podczas ostatniej wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Ukrainy a prezydentem Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance’em. Chodziło o negocjacje pokojowe z Rosją.
Po tej kłótni jeden z dziennikarzy amerykańskich arogancko zapytał Zełenskiego, czy ma garnitur. Prezydent Ukrainy podczas inwazji rosyjskiej nie nosi wyjściowych strojów, nawet podczas wizyt państwowych.
Ubiór i pokój na Ukrainie
„Donald Trump jest wielkim zwolennikiem dbania o swój wygląd, co w jego mniemaniu jako światowego przywódcy, oznacza noszenie garnituru. Jednak jego niezadowolenie z Zełenskiego ostatnim razem nie wynikało wyłącznie z jego ubioru, twierdzą jego doradcy” – napisał portal Axios.
„Biały Dom zapytał ukraińskich urzędników, czy prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpi w garniturze na spotkaniu z prezydentem Trumpem w Gabinecie Owalnym w poniedziałek” – poinformowały portal Axios dwa źródła posiadające bezpośrednią wiedzę na ten temat.
Administracja amerykańska nie potwierdziła tych informacji.
hub