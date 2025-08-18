Nie pojawi się w polo, czyli garnitur Zełenskiego podczas rozmów z Trumpem

28 lutego 2025 roku doszło do spotkania między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a USA Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D. Vancem. Po nim miała zostać podpisana umowa surowcowa. Między stronami doszło do kłótni, prezydent Ukrainy opuścił Biały Dom przed podpisaniem dokumentów. Od tamtego czasu porozumienie jest stale negocjowane. Fot.: East News / AFP / Saul Loeb

Przed poniedziałkową wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu w mediach pojawiły się znowu spekulacje czy prezydent Ukrainy przyjdzie na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trupem w garniturze.

Wiele portali, zamiast tylko o celu rozmów Trump – Zełenski, pisze dużo o przewidywanym stroju prezydenta Ukrainy.

Nie pojawi się w koszulce

Głos na temat ubioru prezydenta Ukrainy podczas spotkania w Białym Domu zabrała projektantka współpracująca z Zełenskim Elwira Gasanowa. „Najprawdopodobniej nie pojawi się w polo” – poinformowała stylistka. Może to być „czarny mundur wojskowy lub koszulę w stylu militarnym z marynarką” – ujawniła Gasanowa.

Podczas ostatniej wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Ukrainy a prezydentem Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance’em. Chodziło o negocjacje pokojowe z Rosją.

Po tej kłótni jeden z dziennikarzy amerykańskich arogancko zapytał Zełenskiego, czy ma garnitur. Prezydent Ukrainy podczas inwazji rosyjskiej nie nosi wyjściowych strojów, nawet podczas wizyt państwowych.

Ubiór i pokój na Ukrainie

„Donald Trump jest wielkim zwolennikiem dbania o swój wygląd, co w jego mniemaniu jako światowego przywódcy, oznacza noszenie garnituru. Jednak jego niezadowolenie z Zełenskiego ostatnim razem nie wynikało wyłącznie z jego ubioru, twierdzą jego doradcy” – napisał portal Axios.

„Biały Dom zapytał ukraińskich urzędników, czy prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpi w garniturze na spotkaniu z prezydentem Trumpem w Gabinecie Owalnym w poniedziałek” – poinformowały portal Axios dwa źródła posiadające bezpośrednią wiedzę na ten temat.

Administracja amerykańska nie potwierdziła tych informacji.

hub