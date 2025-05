Austria drogo zapłaci za nieosiągnięcie celów klimatycznych

Austriackie ministerstwo finansów zleciło firmie Kommunalkredit Public Consulting analizę konsekwencji niedotrzymania celów klimatycznych na 2030 rok. Z tej analizy wynika, że jeśli Austrii nie uda się osiągnąć tych celów, zostanie ona obciążona dodatkowymi kosztami wysokości 5,9 mld euro.

Budżet austriacki znajduje się pod silną presją, aby zmniejszyć deficyt budżetowy, aby uniknąć unijnej procedury nadmiernego deficytu. Na rok 2025 zaplanowano oszczędności w wysokości 6,3 mld euro. Przedmiotem cięć wydatków są głównie wydatki na cele klimatyczne. Zakup e-samochodu nie będzie już dotowany, a środki Funduszu Klimatyczno-Energetycznego zostaną zmniejszone o połowę.

Europa będzie zdana na zakup uprawnień do emisji

Gazeta Der Standard uważa, że zaledwie dziesięć państw europejskich będzie w stanie osiągnąć swoje cele klimatyczne, tym samym wzrosną ceny na certyfikaty do emisji CO2. Kraje z nadwyżką emisji będą zmuszone kupować certyfikaty po bardzo wysokich cenach, co doprowadzi je do poważnych problemów budżetowych. Jednym z takich państw może zostać Austria.

Austria postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku, co jest bardziej ambitne niż cel UE na 2050 roku. UE regularnie dokonuje przeglądu postępów w austriackiej polityce klimatycznej. Austria jest obecnie nieco opóźniona w realizacji celów, co zwiększa presję na jej rząd.

