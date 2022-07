Niemcy wolą węgiel od atomu wobec groźby przerwy dostaw gazu z Rosji Alert

Parlament niemiecki zatwierdził powrót do energetyki węglowej w dobie kryzysu energetycznego i ryzyka, że Rosjanie odetną do reszty dostawy gazu. Nie zgodził się jednak na powrót do atomu.

Atom w Szwajcarii. Fot. Pixabay

Chadecy z CDU i CSU zaproponowali, aby powrót do węgla uzupełnić utrzymaniem w sieci trzech pozostałych elektrowni jądrowych w Niemczech. Ich poprawka została jednak odrzucona przez opór SPD oraz Zielonych.

Zieloni przyznają, że konieczność ograniczenia poboru gazu w celu zgromadzenia zapasów na zimę, od którego jest zależna niemiecka gospodarka i energetyka oznacza większe i dłuższe wykorzystanie węgla. Mimo to nie chcą utrzymać elektrowni jądrowych, które są wyłączane do końca 2022 roku zgodnie z polityką zwrotu energetycznego Energiewende.

Berlin obawia się, że Rosjanie zatrzymają dostawy gazu przez sporny gazociąg Nord Stream 1, który przechodzi przerwę techniczną od 11 do 18 lipca. W międzyczasie Rosjanie sugerują, że bez wymiany turbiny Siemensa znajdującej się w Kanadzie przez sankcje zachodnie za atak ich kraju na Ukrainę nie będzie możliwe utrzymanie dostaw tym szlakiem. Niemcy uznają, że to pretekst i ograniczają pobór gazu na wypadek niedoborów.

Wojciech Jakóbik