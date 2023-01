Niemieckie media uderzają w minister obrony za lekceważącą wypowiedź o Ukrainie na Instagramie Alert

Minister obrony Christine Lambrecht (SPD) w opublikowanym w Sylwestra na swoim Instagramie filmie podsumowuje miniony 2022 rok; mówi o wojnie na Ukrainie, a w tle wystrzeliwane są rakiety i petardy, zagłuszające większość jej wypowiedzi; to jednak najmniejszy problem z tym nagraniem – komentuje berliński dziennik Tagesspiegel.

Niemiecka minister obrony w ogniu krytyki

Znacznie gorsze jest to, co minister myśli o rosyjskiej agresji na Ukrainę. “W środku Europy szaleje wojna” – stwierdziła Lambrecht, dodając od razu, że był to dla niej czas “pełen specjalnych wrażeń” oraz “wielu, wielu spotkań z ciekawymi i wspaniałymi ludźmi.”

– Lambrecht w ogóle nie wspomniała o Ukraine, o wielu ofiarach oraz żołnierzach, którzy od ponad 10 miesięcy bronią swojego kraju. Wojny nie “szaleją”, jakby były zjawiskiem naturalnym. Minister obrony powinna to wiedzieć i nazywać rzeczy po imieniu. Rosja prowadzi zbrodniczą, agresywną wojnę przeciwko Ukrainie – podkreśla Tagesspiegel.

Jak dodaje gazeta, wojna w Ukrainie wstrząsnęła w ubiegłym roku wieloma Niemcami, ale “Christine Lambrecht oczywiście nie jest jedną z nich”. – W swoim filmie brzmi tak, jakby wojna i jej konsekwencje stanowiły dla niej przede wszystkim ekscytujące doświadczenie zawodowe. Każdy, kto w ten sposób mówi o wojnie, nie powinien być już ministrem obrony – podkreśla dziennik.

Jak zauważa Tagesspiegel, wojna na Ukrainie musiała wywrzeć na minister “niezatarte wrażenie”, jeśli prezentuje ona dostawę 5 tys. hełmów jako “wielką pomoc dla kraju”. Za to już podczas wojny na pierwsze strony gazet trafił jej lot służbowym helikopterem, którym udała się z synem na weekend. – Tymczasem ministerstwo kierowane przez Lambrecht stoi przed wyjątkowo poważnym zadaniem – powinno ono wiarygodnie zarządzać 100-miliardowym funduszem specjalnym, przeznaczonym na wzmocnienie i wyposażenie Bundeswehry, który powstał w konsekwencji rosyjskiego ataku. Ale kto po takim wystąpieniu będzie w stanie poważnie traktować minister na arenie międzynarodowej? Od dawna istnieją wątpliwości co do przydatności Lambrecht na tym stanowisku. Teraz nadszedł czas, aby kanclerz podjął działania – postuluje Tagesspiegel.

Skomentowania wystąpienia minister Lambrecht odmówili w poniedziałek rzecznicy niemieckiego rządu. Rzecznik resortu obrony wyjaśnił, że “wideo zostało nagrane prywatnie przez minister”.