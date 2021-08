Niemcy mogą nie spełnić własnych celów klimatycznych na 2030 rok Alert

Odkrywka węgla brunatnego w Niemczech Tagebau Nochten. Fot. LEAG

Niemcy mogą nie spełnić założonego wcześniej poziomu ograniczenia emisji CO2 w kolejnych 20 latach – prognozuje niemieckie ministerstwo środowiska.

Niemcy niedawno podjęły decyzję o zmniejszeniu emisji o 65 procent do 2030 roku. Jednak bez dalszych działań spadną one o 49 procent do 2030 roku – wynika z nowego raportu ministerialnego, który ujmuje prognozy na 2021 rok. Ministerstwo środowiska podkreśla jednak, że dane mogą być już nieaktualne, ponieważ nie uwzględniono kluczowych, dodatkowych działań na rzecz klimatu podjętych od daty zbierania danych. Raport powstał na bazie danych z sierpnia 2020 roku. Mimo to zdaniem naukowców nawet nowe inicjatywy w niewielkim stopniu zmniejszą lukę na drodze do osiągnięcia celu klimatycznego Niemiec na 2030 rok.

Na początku tego tygodnia think tank Agora Energiewende prognozował, że emisje gazów cieplarnianych w Niemczech wzrosną o około sześć procent w 2021 roku, ponieważ wzrost gospodarczy podniesie się po pandemii koronawirusa.

W kwietniu tego roku, rząd, a następnie parlament zmieniły datę osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 roku i podniosły cel na 2030 rok do 65 procent. Była to również odpowiedź na decyzję Unii Europejskiej o podniesieniu celu klimatycznego bloku do co najmniej 55 procent do 2030 roku.

Clean Energy Wire/Bartłomiej Sawicki