Niemcy biją rekord: 100 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice

Niemcy osiągnęły nowy rekord w rozwoju energetyki słonecznej – całkowita moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych przekroczyła 100 GW, poinformował niemiecki regulator Bundesnetzagentur. To efekt dynamicznego wzrostu inwestycji w odnawialne źródła energii, które w 2024 roku przyniosły najwyższy roczny przyrost mocy w historii kraju.

W ubiegłym roku Niemcy zainstalowały 14 GW nowych mocy słonecznych, co oznacza wzrost o 85 procent w porównaniu z 2022 rokiem. Tylko w grudniu przyłączono do sieci około 1,4 GW instalacji fotowoltaicznej, podkreślił regulator. To najwyższe tempo rozwoju w Europie, napędzane przez rosnącą liczbę projektów komercyjnych, spadek cen paneli oraz korzystne regulacje wspierające transformację energetyczną.

– Przekroczenie progu 100 GW to ważny kamień milowy w kierunku realizacji celów klimatycznych Niemiec – skomentował rzecznik Bundesnetzagentur.

Cel: 215 GW do 2030 roku

Berlin dąży do zwiększenia mocy słonecznej do 215 GW do końca dekady, co oznacza, że w kolejnych latach średnie roczne tempo przyrostu mocy powinno wynosić około 20 GW. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało dalszego przyspieszenia inwestycji oraz uproszczenia procedur administracyjnych dla nowych instalacji.

Rekordowe wyniki niemieckiej fotowoltaiki mają również wpływ na europejski rynek energii. W okresach słonecznych Niemcy eksportują nadwyżki do sąsiednich krajów, co pomaga stabilizować ceny energii w regionie. Wzrost udziału energii słonecznej zmniejsza również zależność od paliw kopalnych i importowanej energii.

Jednocześnie eksperci ostrzegają przed wyzwaniami, jakie niesie dynamiczny rozwój OZE. Wymaga on dalszych inwestycji w infrastrukturę sieciową oraz systemy magazynowania energii, które umożliwią stabilną pracę systemu elektroenergetycznego.

Montel news / Mateusz Gibała