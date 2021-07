Rozwój energetyki wiatrowej w Niemczech przyspiesza, ale według branży zbyt wolno, by osiągnęły cele klimatyczne Alert

Farma wiatrowa Jarocin-Koźmin. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

W pierwszej połowie 2021 roku na lądzie w Niemczech zainstalowano 240 nowych turbin wiatrowych o łącznej mocy 971 megawatów – w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 62 procent. Z punktu widzenia branży poziom ten nie jest jednak wystarczający, aby móc osiągnąć cele klimatyczne.

Rozwój energetyki wiatrowej w Niemczech

– Jesteśmy oczywiście usatysfakcjonowani, że po najgłębszym kryzysie ponownie doświadczamy wzrostu. Jednak tempo ekspansji musi zostać znacznie przyspieszone. Nie ulega wątpliwości, że potrzeba więcej energii elektrycznej z wiatru – powiedział prezes Federalnego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Hermann Albers. Z punktu widzenia wielu stron, znacznie przyspieszona ekspansja energii odnawialnej jest konieczna, aby można było osiągnąć bardziej rygorystyczne cele klimatyczne. Jako przeszkody wymienia się długie procedury planowania i zatwierdzania, niewystarczająco wyznaczone obszary i wiele spraw sądowych.

W 2020 roku w Niemczech powstało 420 lądowych turbin wiatrowych o łącznej mocy 1431 megawatów. To sprawiło, że rok 2020 był drugim najsłabszym rokiem ekspansji od czasu wprowadzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii w 2000 roku – po 2019 roku, kiedy osiągnięto dołek. Zatrzymuje się również ekspansja morskiej energetyki wiatrowej. Moce na Morzu Północnym utrzymują się na poziomie 6,68 gigawatów. Po raz pierwszy od wielu lat w 2021 roku na niemieckich wodach nie będzie nowych turbin wiatrowych. Od połowy, a zwłaszcza pod koniec tej dekady, branża oczekuje „zwiększonej do bardzo silnej ekspansji”. Rząd federalny zamierza rozbudować offshore do 20 gigawatów do 2030 roku i do 40 gigawatów do 2040 roku.

Elektrownie wiatrowe na Morzu Północnym dostarczyły w pierwszej połowie roku znacznie mniej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego ze względu na pogodę. Ponieważ okresy flauty jeszcze bardziej obniżyły uzysk energii wiatrowej na lądzie, udział energii elektrycznej z Morza Północnego w całkowitej niemieckiej produkcji wiatrowej wzrósł do 16,6 procent w okresie od stycznia do czerwca.

Der Spiegel/Michał Perzyński