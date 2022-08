Francja nie może eksportować energii. Rosja uniemożliwia dostęp do alternatywnego surowca Alert

Podczas gdy zapasy energii w Europie się kończą, a pożary lasów wybuchają na ogromną skalę w całej Francji, europejskie ceny energii osiągnęły we wtorek rekordowe wyniki. Rynek posiada co raz mniej gazu, używanego jako paliwo do elektrowni jądrowych. Rosja zmniejsza jego dostawy, a Europa stara się uzupełnić jego dostawy na zimę. Następuje także spadek produkcji w elektrowniach jądrowych spowodowany mniejszymi ilościami generowanej energii ze źródeł wiatrowych i wodnych. Wyniki produkcji pogorszyły się i zwiększają konieczność interwencji państw w celu redukcji popytu.

Fot. Freepik.com.

Fale upałów zwiększają popyt na energię elektryczną.

Wysokie temperatury powodują utrudnienie organizacji dostaw ze względu na zwiększone potrzeby dostaw surowców energetycznych. Występują także komplikacje z wytwarzaniem energii za pomocą środków wodnych. Ochładzanie elektrowni jądrowych i dostarczanie towarów wyczerpuje możliwości kraju co może spowodować, że gdy Rosja odetnie dostawy gazu, może nie być go wystarczająco aby zaspokoić popyt i wtedy pojawi się jego racjonowanie.

– Możemy uniknąć przerw w dostawach prądu, ale wymaga to wielu przygotowań nad którymi aktualnie pracujemy. Jeżeli Rosja odetnie dostawy gazu, może nie być go wystarczająco aby zaspokoić nasz popyt. – powiedziała Annegret Groebel, przewodnicząca Rady Europejskich Regulatorów Energetyki.

Przeprowadzono test wydajności niemieckiej energii na następne lata, który wykazał 6,6 procentowy wzrost cen do rekordowego wyniku 455 euro megawatogodzin na Europejskiej Giełdzie Energii. Francuski kontrakt wzrósł o 7,8 procent wzbijając się na wartość 622 euro za megawatogodzinę. To około 1,100 amerykańskich dolarów ekwiwalentu energetycznego w baryłkach ropy. Fala dostaw energii doprowadziła Wielką Brytanię do wydania oświadczenia w czwartkowy wieczór o wąskiej różnicy pomiędzy podażą a popytem. Podczas gdy National Grid ESO, krajowy operator sieci energetycznych stwierdził, że produkcja będzie wystarczająca.

Francja nie będzie eksportować energii

Francja znajduje się w szczególnie przerażającej sytuacji, ponieważ ponad połowa jej elektrowni jądrowych jest aktualnie konserwowana. W normalnych warunkach Francja eksportowałaby energię, lecz w tym roku stała się importerem z powodu , do zużywania więcej gazu w celu posiadania energii. Pożary zmusiły prezydenta Macrona do zjednania dziesięciu tysięcy strażaków pochodzących z całej Europy aby dołączyli do Francji w walce z pożarami.

– Historyczne zmniejszenie produkcji w elektrowniach jądrowych i zmniejszenie energii pochodzenia z produkcji wodnej pozostawia niedobór w dostawach, który prowadzi do pozyskiwania energii z gazu i węgla. – stwierdził Patricio Alvarez, analityk w Bloomberg Intelligence. Sytuacja wymusza powrót do gaz, podczas zmniejszenia jego dostaw pochodzących z Rosji.

Bloomberg/Jakub Sadowski