Niemieckie Wilhelmshaven ma drugą bramę na gaz spoza Rosji

W dniu 26 maja w niemieckim Wilhelmshaven prace i dostawy do sieci gazowej wszczął drugi statek przeładowujący LNG „Excelsior”. Operator tej jednostki Deutsche Energy Terminal Gesellschaft (DET) podaje, że Excelsior będzie dostarczać do niemieckiej sieci gazowej do 1,9 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. W kolejnych latach przepustowość ma wzrosnąć nawet do 4,67 mld metrów sześciennych.

Na miejscu była obecna nowa federalna minister gospodarki Katherina Reiche (CDU), która podkreśliła znaczenie gazu ziemnego dla Niemiec.

– Gaz będzie miał ogromne znaczenie dla naszych dostaw energii w dającej się przewidzieć przyszłości – powiedziała Reiche. – Uruchomienie drugiej jednostki FSRU w Wilhelmshaven jest więc ważnym krokiem m.in. w kierunku większego bezpieczeństwa dostaw – powiedziała minister.

Według niemieckiej organizacji Deutsche Umwelthilfe (DUH) i danych Gas Infrastructure Europe (GIE) we wszystkich niemieckich pływających gazoportach (Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Mukran) w 2024 roku do sieci trafiło ok. 67,6–68 TWh, co stanowi spadek o 2,4 procent w porównaniu z 2023 rokiem (69,7 TWh). LNG odpowiadało za około 8 procent całkowitego importu gazu do Niemiec.

NDR / Aleksandra Fedorska