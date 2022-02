Niemcy grożą Rosji blokadą Nord Stream 2 w razie ataku na Ukrainę Alert

Annalena Baerbock w Monachium. Fot. MSZ Niemiec.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock przyznała, że jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, jej kraj będzie gotów zatrzymać projekt Nord Stream 2 nawet, jeśli poniesie za to cenę ekonomiczną.

– My w Niemczech jesteśmy gotowi ponieść wysoką cenę ekonomiczną. Dlatego wszystko jest na stole, także Nord Stream 2 – powiedziała na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w odniesieniu do sankcji przygotowywanych przez USA i Unię Europejską w odpowiedzi na możliwy atak Rosji na Ukrainę. Zdaniem Baerbock świat ma do czynienia z kryzysem rosyjskim a nie ukraińskim, a państwa zachodnie stają w obronie sprawiedliwości oraz pokoju. Rosjanie przekonują, że nie chcą atakować Ukrainy pomimo zgromadzenia kilkuset tysięcy żołnierzy na jej granicach.

Wojciech Jakóbik