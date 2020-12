Niemcy uchronili firmę 5G przed wrogim przejęciem przez Chiny Alert

Chińska zbrojeniowa spółka państwowa Casic chciała przejąć niemiecką spółkę IMST z Kamp-Lintfort w Nadrenii Północnej-Westfalii, ale interweniował rząd federalny argumentując, że umowa zagrażała bezpieczeństwu Republiki Federalnej. Federalne Ministerstwo Gospodarki ogłosiło, że rząd podjął decyzję o wydaniu zakazu na podstawie rozporządzenia o handlu zagranicznym, które ma chronić krajowe firmy o znaczeniu strategicznym.

Niemcy nie sprzedadzą Chinom know-how 5G

IMST ma szczególne doświadczenie w dziedzinie komunikacji satelitarnej i radarowej oraz technologii 5G. Przejęcie firmy miało nastąpić poprzez specjalnie powołane, pośredniczące firmy, za którymi kryje się Addsino, spółka zależna chińskiej państwowej firmy zbrojeniowej Casic. Prawo handlu zagranicznego pozwala rządowi federalnemu sprawdzić, czy przejęcie niemieckiej spółki przez zagranicznego inwestora nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa Republiki Federalnej. W przypadku IMST badanie potwierdziło, że nabycie oznaczałoby „realne i poważne zagrożenie” dla wspomnianych towarów objętych ochroną.

IMST opracował kluczowy komponent satelity obserwacyjnego TerraSAR-X dla niemieckiego Federalnego Ministerstwa Obrony. Na tej podstawie obliczono bardzo precyzyjny model 3D elewacji do celów wojskowych, który jest wykorzystywany m.in. w rozpoznaniu, dowodzeniu, symulacji i systemach uzbrojenia. – Bez zakazu to know-how spłynęłoby do Chin i przyczyniło się polepszenia do chińskiego uzbrojenia – napisano. Przejęcie zagraża również suwerenności technologicznej Niemiec w dziedzinie przyszłych mobilnych systemów radiowych.

IMST zajmuje się komercyjną technologią radiową od 25 lat. Technologia 5G jest w tej branży kluczowa. – Po zakończeniu przejęcia IMST nie byłoby już wiarygodnym partnerem, ponieważ byłoby wówczas pod kontrolą chińskiej firmy zbrojeniowej – uzasadniało Federalne Ministerstwo Gospodarki. Sama firma nie chciała komentować decyzji rządu. IMST osiągnęło roczny obrót w wysokości 13,4 miliona euro w 2018 roku, zatrudniając 146 pracowników. Firma została założona w 1992 roku jako pochodna projektu ówczesnego Uniwersytetu w Duisburgu. IMST to skrót od Institute for Mobile and Satellite Radio Technology.

Spiegel/Michał Perzyński