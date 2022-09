Niemcy prowadzą intensywne rozmowy z Katarem o dostawach LNG Alert

W związku z wstrzymaniem dostaw gazociągiem Nord Stream 1, Europa stara się zmniejszyć swoją zależność od rosyjskich surowców. Każde państwo stara się własnymi sposobami zapewnić dostawy surowców energetycznych przed nadchodzącą zimą. Niemcy prowadzą rozmowy z Katarem w sprawie kontraktów LNG do Europy.

Niemcy szukają swojej szansy na Bliskim Wschodzie

– Trwają negocjacje między Qatar Energy, a podmiotami komercyjnymi w Niemczech – powiedział katarski minister spraw zagranicznych Mohammed Bin Abdulrahaman w wywiadzie dla Bloomberga.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w ten weekend ma udać się do Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Celem wizyty mają być rozmowy z przywódcami krajów o dostawach gazu i wodoru.

Katar jest jednym z największych światowych eksporterów skroplonego gazu ziemnego. Popyt i ceny wzrosły od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy to Moskwa w odwecie za sankcje odcięła dopływ gazu do Europy. Międzynarodowe firmy energetyczne inwestują miliardy dolarów, by zwiększyć dostawy LNG z Zatoki Perskiej. Jednak projekty mają zostać ukończone dopiero w 2027 roku, a Katar jest obecnie na granicy możliwości produkcyjnych.

– Niemieckie koncerny energetyczne robią postępy w negocjacjach z Katarem – podaje Reuters. Wcześniej rozmowy miały skomplikowany obrót, ponieważ Katar chciał podpisać długoterminowe umowy, na które Niemcy nie chciały przystać ze względu na transformację energetyczną i odejście od paliw kopalnych.

Katar mediatorem porozumienia nuklearnego

Katar starał się pośredniczyć w negocjacjach porozumienia nuklearnego Iranu i światowych mocarstw, jednak nie przynoszą one optymizmu. – W ciągu ostatnich kilku tygodni słyszymy pewne wypowiedzi, które nie są tak optymistyczne, jeśli chodzi o osiągnięcie porozumienia – powiedział katarski minister spraw zagranicznych Mohammed Bin Abdulrahaman. Takie sygnały na pewno nie są dobre dla państw europejskich, ponieważ Iran posiada duże rezerwy surowców energetycznych, które po podpisaniu porozumienia mogłyby pomóc w złagodzeniu kryzysu energetycznego.

