Niemcy i Norwegia chcą zwiększenia ochrony podwodnej infrastruktury strategicznej przez NATO Alert

Jak podaje Deutsche Welle, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Norwegii Jonas Haar Støre wezwali NATO do ochrony podwodnych rurociągów i kabli komunikacyjnych poprzez utworzenie specjalnej struktury koordynacyjnej.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Fot. Flickr.com.

Ochrona podmorskiej infrastruktury

– Rurociągi, kable telefoniczne i internetowe to kluczowa komunikacja dla naszych państw; ich bezpieczeństwo powinno mieć najwyższy priorytet – powiedział Scholz po spotkaniu z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Støre w przeddzień berlińskiej konferencji bezpieczeństwa. Dodał, że niedawne ataki na rurociągi Nord Stream i Nord Stream 2 pokazały, jak wysokie są zagrożenia w tym obszarze.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg z zadowoleniem przyjął tę inicjatywę. – Wzmocniliśmy środki bezpieczeństwa w następstwie niedawnego sabotażu Nord Stream i ważne jest, abyśmy zrobili jeszcze więcej, aby zapewnić ochronę naszej infrastruktury morskiej przed przyszłymi atakami – powiedział Stoltenberg.

Premier Norwegii powiedział również, że jego kraj przeznaczy część dochodów z eksportu gazu na pomoc Ukrainie i innym krajom dotkniętym światowym kryzysem energetycznym. Wzrost cen energii spowodowany inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przyniósł Norwegii dodatkowe zyski.

Tymczasem niemiecki minister sprawiedliwości Marco Buschmann przyznał, że Niemcy mogły przyczynić się do rosyjskiej agresji na Ukrainę, bo poparły gazociąg Nord Stream 2. – Wiedząc to, co wiemy dzisiaj, decyzja o kontynuacji Nord Stream 2 po aneksji Krymu w 2014 roku była wkładem Niemiec w wybuch wojny na Ukrainie – powiedział Buschmann w przemówieniu powitalnym na spotkaniu ministrów sprawiedliwości G7 w Berlinie. Dodał, że obowiązkiem Niemiec jest „bezpośrednie skonfrontowanie się z tą prawdą” i „wyciągnięcie z niej właściwych wniosków”.

Po sabotażach na gazociągach Nord Stream 1 i 2, z perspektywy Warszawy równie ważną kwestią jest ochrona Baltic Pipe przed podobnymi zdarzeniami, o czym pisaliśmy na BiznesAlert.pl.

OilPrice/Michał Perzyński