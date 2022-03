Niemcy popierają wspólne zakupy gazu, ale będą je realizować firmy Alert

Bundestag. Fot. Max Pixels

Wiceminister gospodarki i klimatu Niemiec deklaruje poparcie wspólnych zakupów gazu w obliczu ataku Rosji na Ukrainę.

– Transformacja ku zielonej energetyce jest wysoko w agendzie naszej prezydencji w G7. Współpraca na rzecz transformacji energetycznej zakłada sprawiedliwą i społeczną transformację w krajach zależnych od węgla – powiedział Dr Patrick Graichen, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki i klimatu, na konferencji Berlin Energy Transition Dialogue w Berlinie.

– Wojna sprawiła, że musimy uniezależnić się od gazu. To nowa sprawa, bo to zawsze było paliwo przejściowe i musimy się zastanowić jak się od niego uniezależnić. To nasze nowe wyzwanie – powiedział Graichen.

– Popieraliśmy konkluzje Rady Europejskiej zakładające wspólne podejście do zakupów LNG. Musimy wypracować określone rozwiązania. To nie Komisja kupuje gaz, ale konkretne firmy. Będziemy się z uwagą przyglądać propozycji Komisji oraz reakcji firm – zapewnił Graichen.

Rosyjski Gazprom ogranicza podaż gazu w Europie od wakacji. Unia Europejska rozważa embargo na gaz i ropę rosyjską w odpowiedzi na atak Rosjan na Ukrainę z 24 lutego 2022 roku. Zamierza realizować wspólne zakupy gazu w celu zapewnienia zapasów przed następnym sezonem grzewczym.