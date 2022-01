Niemcy: Przez szalejące ceny gazu, energia z węgla znów zaczyna się opłacać Alert

Elektrownia Datteln. Źródło: Wikicommons

Instytut Ekonomii Energetyki Uniwersytetu w Kolonii (EWI) wykazał w nowej analizie, że w obecnej sytuacji na rynkach surowców energetycznych, mimo wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 obecnie bardziej opłaca się wytwarzać energię z węgla niż z gazu.

Hurtowa cena energii w Niemczech wzrosła ponad trzykrotnie w 2021 roku, osiągając średnio 97 euro za megawatogodzinę (MWh) w porównaniu z poprzednim rokiem, co oznacza, że ​​jest to najwyższy poziom od 20 lat – wynika z analizy Instytutu Ekonomii Energetyki Uniwersytetu w Kolonii (EWI). O ile w 2020 roku popyt na energię elektryczną, gaz ziemny i węgiel kamienny, a tym samym na tańszą energię był niższy niż zwykle, ożywienie gospodarcze w 2021 roku oznaczało gwałtowny wzrost cen energii. – Na tym tle i w wyniku wysokich cen uprawnień do emisji CO2 ceny energii elektrycznej wzrosły szczególnie gwałtownie w zeszłym roku, zwłaszcza od lipca – powiedział Eren Çam z EWI

Gaz ziemny kosztował aż 150 euro/MWh, a ceny importowanego węgla kamiennego również wzrosły (do ponad 30 euro/MWh) ze względu na wyższy popyt na energię z węgla i wąskie gardła w dostawach. Ceny węgla kamiennego wzrosły w wyniku klęsk żywiołowych w Chinach, Australii i USA. Pomimo znacznego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS), z około 33 euro za tonę CO2 do prawie 90 euro, ceny gazu sprawiają, że wytwarzanie energii z węgla znowu zaczyna się opłacać.

To, czy ceny energii elektrycznej utrzymają się na tak wysokim poziomie w krótkim okresie, będzie prawdopodobnie zależeć od rozwoju sytuacji na rynku gazu. Zimna pogoda w styczniu i lutym może zaostrzyć i tak już wysokie ceny, a rola gazociągu Nord Stream 2 i rozwijający się kryzys na granicy rosyjsko-ukraińskiej powodują dodatkową niepewność.

Clean Energy Wire/Michał Perzyński