Rosja zgadza się na transport kazachskiej ropy do Niemiec

Kazachska ropa może popłynąć przez Ropociąg Przyjaźń przez Rosję do Niemiec. Agencja Interfax powołuje się na wypowiedz, rosyjskiego ministra energetyki Aleksandra Nowaka z czwartku 29 grudnia.

Flaga Kazachstanu. Fot. Wikimedia Commons.

Niemcy wprowadzają embargo na rosyjską ropę od pierwszego stycznia, co utrudni zaopatrzenie niemieckiej Rafinerii Schwedt, która dotychczas korzystała z rosyjskiej ropy w 100 procentach. Rosjanie dostarczali rafinerii rocznie 10 – 11 milionów ton ropy. Po rozmowach z polskim rządem w pierwszej połowie grudnia rząd Niemiec podał do wiadomości publicznej, że po wejściu w życie embarga ropa będzie dostarczana do Schwedt przez port w Rostocku, naftoport w Gdańsku oraz z Kazachstanu. Landowy minister ds. gospodarki Jörg Steinbach powiedział, że ilości przeładowanej w Polsce ropy wyniosą 2 – 3 miliony ton ropy.

Nadal jednak nie wiadomo co Polska i Niemcy uzgodniły odnośnie kwestii własności rafinerii w Schwedt. Zakład ten jest formalnie własnością rosyjskiego Rosnieftu, który posiada 54 procent udziałów. We wrześniu rząd federalny przekazał te udziały pod zarząd Bundesnetzagentur, która tymczasowo nimi zarządza, ale właścicielem pozostaje Rosneft Deutschland. Strona polska postawiła Niemcom warunek współpracy, który polegał na wywłaszczeniu Rosnieftu. Wyniki rozmów polsko-niemieckich na ten temat są nieznane.

W niemieckich mediach pojawiły się w ostatnich dniach wypowiedzi polityka partii die Linke i byłego landowego ministra finansów Christiana Görke, który relacjonując ze swojej podróży do Kazachstanu i rozmów z politykami oraz przedstawicielami odpowiednich firm powiedział, że Kazachstan, mógłby nawet przesyłać 5,6 milionów ton ropy do Niemiec przez Ropociąg Przyjaźń. Takie ilości oznaczałyby, że udział Polski w dostawach do Schwedt stałby się zbędny.

Warunkiem dostaw kazachskiej ropy do Niemiec jest jednak zgoda strony rosyjskiej. Sächsische Zeitung podaje, powołując się na Interfax, że rosyjski minister energetyki Aleksander Nowak wyraził się przychylnie w stosunku do próśb Kazachstanu o tranzyt i skierowanie części kazachskiej ropy z Ust-Ługi do Ropociągu Przyjaźń.

Michael Kellner, który jest z ramienia rządu odpowiedzialny za kwestie dostaw ropy do rafinerii w Schwedt, powiedział w rozmowie z BiznesAlert.pl przeprowadzonej na początku grudnia, że istnieją technologiczne możliwości przeprowadzenia analizy chemicznej ropy, tak aby wykluczyć, że rurociągiem Przyjaźń będzie przesyłana rosyjska ropa zamiast kazachskiej.

Interfax/Sächsische Zeitung/Aleksandra Fedorska