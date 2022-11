Wreszcie dowiemy się kto budował Nord Stream 2 Alert

Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht – przyp. red.) zdecydował, że kontrowersyjna Fundacja na rzecz Ochrony Klimatu, która miała za zadanie zakończyć budowę Nord Stream 2 przy obejściu sankcji międzynarodowych, musi podać nazwy firm, które realizowały projekt na jej zlecenie.

Rury Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2

Kto budował Nord Stream 2?

– Niestety, Federalny Trybunał Konstytucyjny nie uznał naszej skargi. Bardzo nad tym ubolewam. Wbrew naszemu głębokiemu przekonaniu, teraz będziemy musieli wymienić także wiele spółek – skomentował prezes fundacji i pyły premier landu Meklemburgia Pomorze Przednie Erwin Sellering (SPD).

O podanie nazw tych firm wnioskowały niemieckie media – gazety Die Welt i Bild. Zarówno Sąd Okręgowy w stolicy Meklemburgii-Pomorza Przedniego Schwerinie, jak i w apelacji Wyższy Sąd Okręgowy w Rostocku uznały, że fundacja była zobowiązana do udzielenia tej informacji. Sellering wniósł sprawę przed trybunał konstytucyjny między innymi po to, aby jak najdłużej przedłożyć możliwości ukrycia powiązań fundacji z niemiecką gospodarką, która czynne przyczyniła się do budowy Nord Stream 2. Celem budowy gazociągu były bezpośrednie dostawy rosyjskiego gazu do Niemiec przy obejściu krajów takich jak Polska i Ukraina

Die Welt/Michał Perzyński