Niemcy proponują USA sojusz klimatyczny w przeddzień wyborów prezydenckich

Donald Trump i Joe Biden. Grafika: Gabriela Cydejko

Niemcy chcą nadal współpracować w polityce klimatycznej z USA. Apelują o odbudowę „transatlantyckiego mostu klimatycznego” w przeddzień wyborów, w których może wygrać kandydat optujący za zaawansowaną polityką ochrony klimatu, czyli Demokrata Joe Biden.

Niemiecka agencja prasowa podaje, że minister spraw zagranicznych Heiko Maas i minister środowiska Svenja Schulze zaapelowali o odbudowę wspomnianego mostu klimatycznego łączącego obie strony Atlantyku. Maas zastrzegł, że jest gotów do takiej współpracy niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich w USA w listopadzie. Jednakże to Joe Biden jest zwolennikiem ambitnej polityki klimatycznej w Ameryce, a urzędujący prezydent Donald Trump wycofał USA z porozumienia klimatycznego z Paryża. Zwolennicy powrotu Amerykanów do układu liczą na działanie Bidena w tej sprawie.

Maas zadeklarował, że wykorzysta pozostały czas prezydencji niemieckiej w Unii Europejskiej do budowy sojuszu klimatycznego z USA, ale także Chinami, które ogłosiły cel neutralności klimatycznej do 2060 roku. Niemcy będą też forsować podniesienie celu redukcji emisji CO2 o co najmniej 55 procent do 2030 roku zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Deutsche Presse Agentur/Clean Energy Wire/Wojciech Jakóbik