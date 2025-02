Niemiecka Schwarz Gruppe zdominuje rynek operatorów stacji ładowania

Właściciel dyskontów Lidl i hipermarketów Kaufland wyrasta na jednego z liderów rynku usług ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Na parkingach sklepów tych dwóch sieci stoi obecnie około 500 ogólnodostępnych ładowarek. A będzie ich dwa razy więcej.

Publiczna infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych nadal rośnie znacznie szybkiej niż przybywa nowych aut z takim napędem w Polsce. W styczniu 2025 roku, jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego operatorzy udostępnili kierowcom 221 ładowarek, i był to czwarty miesięczny przyrost w historii naszego rynku. Wiemy, kto za tym stoi.

Niemiecka grupa w ciągu roku na pudle

Z informacji pozyskanych z Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych wynika, że w ubiegłym miesiącu najwięcej urządzeń uruchomili: GreenWay Polska, lider rynku (78), sieć dyskontowa Lidl (41), portugalski operator Power Dot Poland (19), sieć hipermarketów Kaufland (11) oraz krakowskie Elocity (10). Należące do niemieckiej prywatnej Schwarz Gruppe Lidl i Kaufland miały na koniec stycznia odpowiednio 241 i 91 publicznie dostępnych ładowarek zarejestrowanych w EIPA, po ich certyfikacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jednak obie sieci handlowe na parkingach swoich sklepów zainstalowały znacznie więcej urządzeń do ładowania osobowych samochodów elektrycznych. Lidl podaje na stronie internetowej, że w 162 polskich miastach ma już 268 ładowarek, najwięcej w: Warszawie (30), Łodzi (18), Poznaniu (15). Z kolei Kaufland planował do końca 2024 roku uruchomić 200 urządzeń, więc jeśli wypełnił plany, to Schwarz Gruppe ma łącznie około 470 stacji ładowania. To daje jej trzecie miejsce w Polsce po GreenWay (959) i Grupie Orlen (484). I jak widać daje rychłą perspektywę do stania się wiceliderem.

100 mln zł mobilnych inwestycji

W ostatnim czasie GreenWay rośnie tak dynamicznie, ponad średnią z ostatnich lat głównie dzięki współpracy z niemiecką siecią dyskontów Aldi, która udostępniła mu swoje parkingi (a właściwie ściany sklepów, na których zamontowane są ładowarki AC). Dzięki niej gdyński operator umacnia się na pozycji lidera.

Jej niemieccy konkurenci ze Schwarz Gruppe zdecydowali się zainwestować jednak w swoje urządzenia (choć Kaufland współpracował wcześniej z GreenWay). Są to w większości ładowarki z trzema złączami AC/DC, które kosztują z montażem, przyłączem energetycznym, certyfikacją co najmniej 200 tys. zł.

Według EIPA, w ciągu ostatniego roku sieci Lidl i Kaufland udostępniły łącznie 248 nowych ładowarek. Dane z korporacyjnych stron internetowych mówią o kolejnych 140 urządzeniach. Daje to więc około 400 stacji ładowania, a więc wydatki inwestycyjne na poziomie 80 mln zł w ciągu ostatniego roku. Wszystkie dotychczasowe nakłady można szacować na około 100 mln zł.

Schwarz Gruppe to przyszły lider?

Lidl chce do końca 2025 roku mieć ładowarki przy wszystkich swoich sklepach w Polsce. Sieć, która rośnie o kilkadziesiąt placówek rocznie, miała na koniec ubiegłego roku ponad 800 dyskontów. Kaufland pod koniec 2024 roku otworzył 250 hipermarket. Na koniec 2025 roku ładowarki należące do polskich spółek Schwarz Gruppe mogą stać na co najmniej 1100 przysklepowych parkingach, co dawałoby jej pozycję lidera wśród operatorów stacji ładowania w Polsce.

Tomasz Brzeziński