Niemiecki europoseł chce poprawki w europejskim mechanizmie handlu emisjami Alert

Parlament Europejski. Fot. BiznesAlert.pl

Niemiecki europoseł z ramienia CDU Peter Liese zapowiedział przedstawienie swojej poprawki do regulacji mechanizmu handlu emisjami CO2. Ma ona zahamować wzrost cen uprawnień.



Liese, który kieruje pracami dotyczącymi reformy mechanizmu handlu emisjami poinformował, że planuje przedstawić w przyszłym tygodniu poprawkę do już istniejących przepisów, które pozwolą przyhamować drastyczny wzrost cen uprawnień do emisji. Polityk nie zdradził jednak żadnych szczegółów swojej propozycji. Od razu po ogłoszeniu pomysłu, ceny uprawnień spadły o 3,8 procent z 96,93 do 90,79 euro za tonę.

Według niego, ceny uprawnień wzrosły tak dramatycznie ze względu na wpływ realizacji ambitnych planów neutralności klimatycznej, ale także bezprecedensowego kryzysu energetycznego. – Mechanizmy blokujące tak duży wzrost cen nie zadziałały, trzeba pomyśleć i wdrożyć jakieś rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wszystkich zainteresowanych – powiedział Liese.

Poprawka przedstawiona przez niemieckiego polityka musi znaleźć poparcie wśród posłów do Europarlamentu a następnie większości rządów UE.

Poza poprawką blokującą gwałtowne wzrosty cen uprawnień, przedstawiciel CDU chce także zobligować Komisję Europejską do większej kontroli samego giełdowego sposobu handlu emisjami, aby wykluczyć ewentualne działania podmiotów trudniących się spekulacją.

