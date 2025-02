Niemiecki hub gazowy planuje rozmowy w celu zwiększenia poziomów magazynowania

Trading Hub Europe (THE), niemiecki operator rynku gazu, planuje przeprowadzić rozmowy z traderami podczas targów energetycznych E-World of Energy w Essen, aby omówić strategie zwiększenia poziomów magazynowania gazu. Konsultacje są odpowiedzią na obawy, że magazyny mogą nie zostać wystarczająco uzupełnione przed następną zimą z powodu odwrócenia sezonowych trendów cenowych, co uczyniło letnie uzupełnianie mniej atrakcyjnym. 



Obecnie niemieckie magazyny gazu są wypełnione w 49 procent, w porównaniu do 72 procent w analogicznym okresie ubiegłego roku. Chłodna zimowa pogoda zwiększyła popyt, co przyczyniło się do wzrostu cen gazu w Europie do poziomów bliskich dwuletnim szczytom, a magazyny opróżniają się szybciej niż w poprzednich zimach. Prognozy cen na lato nie przewidują ulgi ze względu na czynniki takie jak rosnąca globalna konkurencja o skroplony gaz ziemny (LNG) po wstrzymaniu eksportu przez Rosję na rynki zachodnie. 

Poszukiwanie narzędzi marketingowych i subsydiujących

THE, pełniąc funkcję wyznaczoną przez rząd jako aukcjoner i administrator jednej czwartej niemieckiej przestrzeni magazynowej, musi znaleźć narzędzia marketingowe i subsydiujące, aby sprostać tym wyzwaniom. Konsultacje podczas targów mają na celu zebranie informacji i nie są związane z żadnym procesem przetargowym. 

Reuters / Mateusz Gibała