Niemieckie gminy i miasta obawiają się blackoutów Alert

Niemieckie gminy i miasta obawiają się nadchodzącej zimy, bo prawdopodobnie sieci przesyłowe będą dodatkowo obarczone przesyłem prądu do elektrycznych instalacji grzewczych. Rośnie ryzyko blackoutów.

Żarówka. Fot. Pixabay

W ostatnich​ latach kwestie przeciążenia sieci przesyłowej stały się w Niemczech bardzo poważnym tematem. Po blackoucie w Dreźnie wywołanym jarmarkowym balonem oraz wielu przypadkach awarii sieci na terenach pozamiejskich niemieckie gminy i miasta są zaniepokojone stanem sieci przesyłowych. W ostatnich dniach doszło także do usterki w Eisenhüttenstadt, niedaleko granicy z Polską, gdzie z minuty na minutę zabrakło prądu w miasteczku liczącym prawie 23 000 mieszkańców. W olbrzymiej większości przypadków lokalnych blackoutów powodem są awarie techniczne lokalnych i regionalnych stacji transformatorowych.

Niemieckie gminy i miasta obawiają się nadchodzącej zimy, bo prawdopodobnie sieci przesyłowe będą dodatkowo obarczone przesyłem prądu do elektrycznych instalacji grzewczych. Nie jest wykluczone, że wielu Niemców zimą podłączy tzn. „żeberka” w celach grzewczych, bo olej opałowy i gaz ziemny będą niedostępne lub za drogie.

– W ostatnim czasie wzrosły wątpliwości co do niezawodności infrastruktury dostaw. W wyniku zleconego przez rząd federalny „stress testu” u czterech operatorów systemów przesyłowych stwierdzono, że w niesprzyjających okolicznościach nie będą one mogły zapewnić stabilności sieci elektrycznej. – podaje niemiecka gazeta die Welt.

Przedstawiciele zgromadzenia niemieckich gmin i miast skierowali apel do niemieckich gospodarstw domowych, aby te przygotowały się na ewentualne blackouty. – Opowiadam się za poważnym potraktowaniem zalecenia Federalnego Urzędu Ochrony Ludności, że obywatele powinni mieć w swoich domach zapasy wody i żywności na 14 dni. – powiedział Gerd Landsberg z Zarządu Głównego Niemieckiego Związku Miast i Gmin (DStGB). Landsberg przewiduje, że największe ryzyko blackoutu dotyczy Bawarii.

Die Welt/Aleksandra Fedorska