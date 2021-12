Niemieckie lobby gazowe zachęca nowy rząd do łaskawszego spojrzenia na turkusowy wodór Alert

Wodór. Źródło: freepik.com

Niemieckie lobby koncernów gazowych wezwało nowy rząd do dofinansowania w wysokości 800 milionów euro na budowę elektrowni, które przekształcą gaz ziemny w wodór i wydzielą od tego CO2. Nowy rząd koalicji świateł drogowych miałby to zrobić w imię walki ze zmianami klimatu.

Rząd, który został zaprzysiężony w środę, przedstawił radykalne plany zintensyfikowania działań na rzecz ochrony klimatu. Cele energetyczne rządu wymagają alternatyw dla paliw kopalnych i pozostawiają otwarte drzwi dla nowych technologii – takich jak proces produkcji „turkusowego” wodoru. Turkusowy wodór jest wytwarzany przez pirolizę metanową. Technologia ta wciąż jest w powijakach, lecz i tak jest obiecująca według niektórych graczy branżowych, w tym Wintershall. Proces ten polega na rozkładzie metanu w gazie ziemnym na gazowy wodór w próżni w celu uzyskania stałego węgla, który może być wykorzystany na przykład przez producentów pigmentów lub opon. – Potencjał turkusowego wodoru nie był w przeszłości wystarczająco wykorzystywany. Otwarcie się na tę technologię stworzy zupełnie nowe możliwości – powiedział podczas Timm Kehler, prezes lobby Zukunft Gas.

Metoda pirolizy do produkcji wodoru wpisuje się w plany zakładów elektrolizy produkujących „zielony” wodór, który powstaje poprzez rozszczepianie cząsteczek wody za pomocą bezemisyjnej energii z wiatru, energii słonecznej lub energii z biomasy. Rząd chce stworzyć 10 gigawatów mocy elektrolizerów do 2030 roku. Kehler powiedział, że 800 milionów euro może pomóc w zbudowaniu wystarczających mocy, aby wyprodukować 90 TWh turkusowego wodoru rocznie, i może to zostać częściowo pozyskane z dochodów, które rząd uzyskuje z wydawania obowiązkowych zezwoleń na emisję dwutlenku węgla.

Jednak niektóre lobby ekologiczne, które chcą promować szybsze i bardziej dalekosiężne odejście od paliw kopalnych poprzez, postrzegają inicjatywy zmierzające do zmiany przeznaczenia infrastruktury gazowej na wodór jedynie jako próbę zapewnienia przetrwania branży związanej z paliwami kopalnymi. Client Earth ostrzegła, że ​​rząd w Berlinie nie powinien „wdawać się w 20-letni związek z innym paliwem kopalnym”.

Reuters/Michał Perzyński