Budowa Nord Stream 2 w Danii może ruszyć po trzecim sierpnia Alert

Akademik Czerski w drodze do Nord Stream 2 fot. Shutterstock

Agencja TASS zapytała Duńską Agencję Energii o termin rozpoczęcia budowy ostatniego odcinka spornego gazociągu Nord Stream 2. Będzie ona mogła ruszyć po trzecim sierpnia, gdy kończy się czas na apelację względem pozwolenia DEA na budowę z wykorzystaniem statków bez dynamicznego pozycjonowania.

Rzecznik Duńskiej Agencja Energii Ture Falbe-Hansen poinformował w zeszłym tygodniu BiznesAlert.pl, że budowa Nord Stream 2 w tej strefie została zakończona w grudniu 2019 roku. Nie ma więc przeszkód formalnych, aby rozpocząć budowę w każdej chwili.

TASS zapytała Louisę Albeck Jensen z DEA o termin rozpoczęcia prac. Poinformowała ona, że decyzja o zgodzie na wykorzystanie statków bez dynamicznego pozycjonowania, jak Fortuna w dyspozycji Rosjan odpowiedzialnych za budowę Nord Stream 2, została wydana szóstego lipca. Od tego czasu chętni mieli cztery tygodnie na apelację względem tej decyzji. Oznacza to, że po trzecim sierpnia Rosjanie będą mogli użyć Fortuny do dokończenia prac na wodach duńskich. Architekci projektu muszą wcześniej przedstawić zaktualizowany terminarz budowy.

Nord Stream 2 to gazociąg z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie, który miał pierwotnie powstać do końca 2019 roku. Szereg przeszkód, w tym krytyka jego przeciwników obawiających się wzrostu wpływów Gazpromu w Europie Środkowo-Wschodniej, doprowadził do opóźnienia budowy, która ma się zakończyć do końca 2020 roku lub w pierwszym kwartale 2021 roku.

TASS/Wojciech Jakóbik