Dorszem w Nord Stream 2? Rosjanie spekulują o wpływie USA na Danię Alert

Prace przy rurach. Fot. Nord Stream 2

Rosyjski portal Neftegaz.ru przygląda się regulacjom Danii i stwierdza, że zakaz prac na jej wodach terytorialnych z powodu tarła dorsza został wydłużony o miesiąc po interwencji USA mającej utrudnić budowę spornego Nord Stream 2.

Niedługo po wizycie sekretarza stanu USA Mike Pompeo w Kopenhadze, władze duńskie wydały zakaz prac konstrukcyjnych na ich wodach do końca września. To o miesiąc dłużej, niż zwykle. Według Neftegaz.ru jest to dowód na działanie pod wpływem USA, które w ten sposób opóźniły ukończenie ostatniego odcinka spornego gazociągu Nord Stream 2 o kolejny miesiąc, zagrażając oficjalnemu terminowi ukończenia projektu z końcem 2020 roku lub w pierwszym kwartale 2021 roku.

Warto przypomnieć, że opóźnienie Nord Stream 2 przez tarło dorsza zostało opisane na łamach BiznesAlert.pl.

Neftegaz.ru/Wojciech Jakóbik