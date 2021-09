Nord Stream 2 i więcej pytań niż odpowiedzi. Spięcie Energetyka

Tematem dzisiejszego wydania podcastu Spięcie BiznesAlert.pl jest dla odmiany Nord Stream 2. Okazuje się, że chociaż jego budowa dobiega do końca, wciąż niewiele wiadomo o tym, kiedy i na jakich zasadach będzie funkcjonować.

Dziennikarze Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński rozmawiają o aktualnych wydarzeniach wokół Nord Stream 2. Jego budowa jest niemal ukończona, ale wciąż trwa proces polityczny, który zdefiniuje jego rolę. Był to temat rozmów podczas ostatnich zagranicznych podróży Angeli Merkel do USA, Rosji i Ukrainy, a wiele może się jeszcze zmienić po wrześniowych wyborach do Bundestagu, które zmienią kształt niemieckiej koalicji.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu na YouTube, SoundCloud lub Spotify.